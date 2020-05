CAMPANHA ESTIMULA QUE SE FAÇA COMPRAS A PEQUENOS COMERCIANTES DE SERGIPE

08/05/20 - 18:01:59

Pedir comida no restaurante da esquina e realizar compras no mercadinho do bairro estão fazendo a diferença para milhares de comerciantes que atuam em Sergipe. Além da facilidade de comprar pertinho de casa, os clientes podem ajudar a economia das cidades e pequenos negócios em todos os municípios sergipanos.

Segundo especialistas, os pequenos empreendedores foram os mais prejudicados na economia do país, porque os grandes, de alguma forma, têm capital de giro e como se manter. De acordo com levantamento feito pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), pelo menos 600 mil micros e pequenos comércios até abril já fecharam as portas.

Em Sergipe, o Banese Card, cartão administrado pela Seac – Sergipe Administradora de Cartões e Serviços – está liderando um movimento intitulado #comprepertinho, que tem o objetivo de incentivar a população sergipana a priorizar compras em pequenos negócios de bairro. “Vivemos um momento delicado. É hora de buscarmos ideias e ajudarmos a todas as empresas que foram afetadas”, diz Lourival Nolasco de Carvalho Junior, Superintendente de

Uma campanha está lembrando nas redes sociais, no rádio e na televisão que comprar em pequenos comércios, como mercearia de bairro e padaria, faz o dinheiro circular na própria cidade e ajuda a cuidar da saúde financeira destes empreendedores. “Eles representam mais de 65% do comércio em geral e tem grande relevância na economia como um todo. As informações que dispomos apontam que já tiveram queda de pelo menos 70% em razão da

pandemia”, revela Lourival Junior.

– O movimento #comprepertinho pretende mobilizar o maior número de pessoas possíveis para que façam suas compras em pequenos negócios. “Acreditamos que através da campanha podemos conscientizar e educar as pessoas neste sentido”, afirma Lourival Júnior.