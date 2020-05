Corredor Hermes Fontes passa a ter seis frentes de trabalho a partir de segunda, 11

08/05/20 - 13:42:22

O corredor Hermes Fontes passará a contar com seis frentes de trabalho a partir da próxima segunda feira, dia 11, e os novos pontos a entrarem em obras serão as ruas Ribeirópolis, Riachuelo e parte da Zaqueu Brandão.

Os novos serviços da obra serão executados de forma intercalada e consistem na criação de valas de 2×3 metros de abertura, nas quais serão implantadas manilhas de 1 metro de diâmetro nas três vias. Isto reforçará o sistema de drenagem de todo o entorno da avenida que terá as águas pluviais lançadas no canal da Gonçalo Prado Rolemberg.

Nesta segunda, máquinas e trabalhadores começam as escavações na rua Ribeirópolis, realizando as intervenções em pontos onde serão acopladas as manilhas subterrâneas. Em seguida, as equipes passarão para a rua Riachuelo para realizar os mesmos serviços e, finalizando, a Zaqueu Brandão terá parte de sua extensão modificada para receber a nova drenagem. A previsão de conclusão desta etapa é de 60 dias.

As outras cinco frentes de trabalho do corredor Hermes Fontes continuam executando a implementação das ilhas de mobilidade, recapeamento e os redimensionamentos geométricos. No total, o projeto de revitalização viária e urbanística se aproxima da metade da conclusão.

Trânsito

O trânsito das ruas Ribeirópolis e Riachuelo será bloqueado, gradativamente, a partir da próxima segunda, para o avanço da obra. O primeiro cruzamento afetado será entre a rua Ribeirópolis e a avenida Gonçalo Prado Rollemberg. Por esse motivo, o trânsito será interrompido desde o cruzamento da Gonçalo Prado Rollemberg com a avenida Barão de Maruim, e os condutores terão que convergir à direita. A partir desse cruzamento, será permitido apenas a circulação dos moradores da região. O acesso ao supermercado da avenida será feito pela rua Riachuelo, sendo liberada, apenas nesse período, a contra mão de direção na Gonçalo Prado Rollemberg.

Já quando a obra estiver no cruzamento entra a rua Riachuelo e Gonçalo prado Rollemberg, o trânsito já estará liberado na rua Ribeirópolis, portanto, os condutores poderão acessá-la e também ao supermercado da região. Porém, o condutor que segue pela avenida Hermes Fontes e deseja acessar a Gonçalo Prado Rollemberg não poderá fazê-lo pela rua Riachuelo.

O superintendente municipal de Transportes e Trânsito, Renato Telles, informa que agentes de trânsito estarão auxiliando o tráfego nessa região durante o período de obra. “Teremos equipes no local para organizar o trânsito e orientar também os condutores, já que vias serão bloqueadas. A população deve redobrar a atenção ao passar pela localidade e ficar atenta às sinalizações”, ressalta.

Fonte e foto AAN