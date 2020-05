Covid-19: Prefeitura de Aracaju diz que está realizando um trabalho de fiscalização

08/05/20 - 06:29:33

Em relação a ação movida pelo Ministério Público, oficiando a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e a Guarda Municipal de Aracaju, a Prefeitura de Aracaju informa que vem atuando para restringir as aglomerações de pessoas.

Para garantir o cumprimento das medidas de distanciamento social, estabelecidas em decretos estadual e municipal para o enfrentamento ao coronavírus, a gestão tem realizado um trabalho de fiscalização rotineira nos espaços públicos e áreas de lazer, que continuam interditados por medida de precaução. Além disso, alguns locais como os estacionamentos da 13 de Julho, Praia Formosa e Orla da Atalaia, e que permanecem interditados com manilhas e sinalizações, são percorridos diariamente por agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), como forma de assegurar que a medida seja respeitada pela população.

Outra ação que tem sido colocada em prática pela Prefeitura é fiscalização de estabelecimentos comerciais. Desde o último sábado, 2, 215 estabelecimentos foram fiscalizados pelas equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal de Aracaju e Procon, dos quais 53 foram interditados. Na ação, também foram interditadas 36 praças, com isolamento dos equipamentos de uso comunitário. As equipes também têm realizado operações nos terminais para orientar a população quanto à importância do distanciamento social e da adoção de medidas de proteção, como o uso de máscaras e a higienização das mãos.

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) reforçará as ações já adotadas desde a publicação dos decretos estadual e municipal. Essas medidas ocorrem em espaços públicos, como calçadões, orlas, além das feiras livres e mercados municipais. Para conscientizar o público desses locais, sobre a importância da não aglomeração e do distanciamento social, a Emsurb instala placas educativas e comunica a necessidade do uso de máscaras.