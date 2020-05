Delegada-geral da Polícia Civil de Sergipe, Katarina Feitoza, testa positivo para o covid-19

08/05/20 - 12:33:51

A Delegada-Geral da Polícia Civil, Katarina Feitoza, comunica aos policiais civis e à sociedade sergipana que testou positivo para a Covid-19. A delegada informa que o resultado do exame saiu nesta sexta-feira, 8, e que está bem de saúde, seguindo todas as orientações das autoridades sanitárias para o isolamento domiciliar.

Katarina lembra que a Polícia Civil exerce uma atividade de caráter essencial ao povo de Sergipe e que os cuidados para evitar a disseminação do vírus nas delegacias já foram tomados. Ela pede que todos os policiais civis sigam as orientações prescritas na Portaria 04/2020, que estabelece normas para conter o avanço da Covid-19 nas unidades da PC.

Entre estas medidas, destacam-se o uso de máscaras, lavar bem as mãos com frequência e manter distância segura de, pelo menos, dois metros nos locais de trabalho, entre outras ações. Katarina pede cooperação e união de todos neste momento difícil da pandemia e, desde já, agradece o carinho e as orações recebidas.