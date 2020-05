Deputado volta a alertar população sobre o reajuste dos preços dos combustíveis

08/05/20 - 15:39:33

O deputado estadual Capitão Samuel usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 08, para falar, mais uma vez, sobre o reajuste do preço dos combustíveis. Nas refinarias, o litro da gasolina estava saindo por R$ 0,91, na última quarta-feira, 06, sofreu uma pequena alta e atingiu o valor de R$1,02.

O curioso desta informação é que o reajuste já está sendo repassado para os consumidores que abastecem nos postos de combustíveis da rede Petrobrás. Quando houve a queda dos preços, a redução demorou mais de 20 dias para serem identificadas nas bombas e, em muitos deles, nunca foram devidamente praticados.

Mesmo com o reajuste atual, a redução encima do preço máximo chegou para o consumidor por R$ 5,00/litro, em Sergipe. O valor real praticado deveria estar entre R$ 3,00 e R$ 3,50, já contando com o lucro dos distribuidores, revendedores e impostos federais e estaduais.

Segundo o Capitão Samuel a exigência é de que a redução de preços tenha a mesma velocidade no momento de repassar para o consumidor. “Queremos essa mesma rapidez quando sai redução na refinaria. Porém, temos postos, em Sergipe, vendendo o litro da gasolina por R$3,60. Se tivermos o reajuste de R$0,12 nas refinarias, o litro da gasolina chegará à R$ 3,72. Alertamos para que os consumidores fiquem atentos e procurem os postos com os Preços mais justos”, ressalta.

Por Anne Isabelle