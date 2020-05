DETRAN DE SERGIPE REALIZA AÇÕES DE SEGURANÇA PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19

08/05/20 - 13:09:17

Preocupada em preservar a saúde de clientes e servidores, a diretoria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE), seguindo as orientações do Governo do Estado, tem tomado uma série de medidas para cumprir os decretos governamentais e atender à demanda de serviços. Entre as principais medidas está o atendimento presencial somente por agendamento prévio através do site www.detran.se.gov.br.

Outras medidas importantes têm proporcionado a segurança do público que precisa ir às unidades da autarquia, bem como dos servidores, a exemplo do reforço na limpeza, distribuição de álcool em gel e máscaras para servidores, aplicação de álcool em gel nas mãos dos clientes antes de entrarem na área de atendimento. Na unidade sede, situada na avenida Tancredo Neves, que continua oferecendo atendimento presencial na capital, foram instaladas proteções em acrílico para resguardar os servidores, realizadas marcações no chão para favorecer o distanciamento entre clientes, além da ampliação de atendimento por telefone e redes sociais oficiais do Detran/SE para informações e dúvidas.

O diretor-presidente do Detran/SE, Abner Melo, reforça que essa preocupação reflete o cuidado com que o governador tem tratado a questão do coronavírus em Sergipe. “Estamos seguindo as orientações do Governo, buscando atender aos nossos clientes, mesmo que de forma reduzida, mas buscando a segurança de todos, que é o mais importante, para que possamos conter a propagação do Covid-19 em Sergipe”, destaca.

Fonte: Ascom Detran/SE