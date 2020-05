Dois homens morrem em confronto com PMs, sendo um em Aracaju e outro em Canindé

O primeiro caso foi registrado na noite desta quinta-feira (07), quando equipes da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac), da Polícia Militar, apreenderam uma arma de fogo, após confronto com suspeito por roubos no município de Canindé do São Francisco. A ação contou com o apoio do 4º Batalhão.

Os policiais militares realizavam patrulhamento nas imediações do Povoado Curituba, quando visualizaram um casal transitando numa motocicleta, em atitude suspeita. Na tentativa de fugir da abordagem, o condutor ignorou a determinação policial e efetuou disparos contra as equipes.

Os policiais reagiram e na troca de tiros o piloto acabou sendo atingido. O suspeito alvejado foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Canindé, mas não resistiu ao ferimento e veio a óbito. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38, contendo quatro munições, sendo uma deflagrada, uma percutida e duas intactas.

O segundo confronto ocorreu em Aracaju, rurante patrulhamento pela região do Bairro Santa Maria, na noite desta quinta-feira (07), um individuo armado que estava na companhia de outro que conseguiu fugir, ao notar a aproximação de policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha, acabou morrendo em troca de tiros.

Os militares do BPRp realizavam radiopatrulhamento pela região conhecida como “Prainha”, no Bairro Santa Maria, quando avistaram dois suspeitos, que empreenderam fuga ao notar a aproximação policial.

Durante a fuga, um dos elementos efetuou vários disparos contra os policiais que revidaram e atingiram o elemento que chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com ele, os policiais aprenderam um revólver com 06 munições deflagradas, que foi conduzido a Central de Flagrantes para que todas as demais medidas legais fossem adotadas.

