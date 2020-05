Dominguinhos sugere que se estabeleça em Estância, com urgência, “toque de recolher”

08/05/20 - 22:20:30

O presidente do PT em Estância, José Domingo Machado Soares (Dominguinhos) disse, nesta sexta-feira (08) que o município precisa estabelecer urgentemente o “toque de recolher”, com o objetivo de controlar o avanço da pandemia do Covid-19, conforme boletim sobre casos na cidade que vêm sendo divulgados.

Pré-candidato a prefeito de Estância por seu partido, mas recusando usar o fato para tratar sobre o delicado problema da pandemia, Dominguinho diz que Estância é “cortada” por diversas rodovias estadual e federal, acusando que o controle do “epidemiológico tem deixado a desejar”.

Dominguinhos disse ainda que “nos últimos dias o isolamento social foi fragilizado devido a procura pela Ajuda Emergencial do Governo federal”.

Considerou outro agravante é o número de leitos disponíveis no Hospital Regional Jessé de Andrade Fontes, para a Covid-19, “que é de apenas 12, já estando com lotação de cinquenta por cento”. Disse que o Governo do Estado está instalando uma UTI com capacidade de mais 12 leitos, a partir de segunda-feira (11).

– Por isso a Prefeitura Municipal precisa determinar medidas mais rigorosas para prevenir o agravamento da situação.