INFECTOLOGISTA MARCO AURÉLIO ASSUME DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SES

08/05/20 - 12:59:30

O infectologista Marco Aurélio Góes a partir desta sexta-feira, 8, assume a gestão da Diretoria de Vigilância em Saúde ( DVS) da Secretaria de Estado da Saúde (SES). O médico que está sucedendo a então Secretária interina Mércia Feitosa, atua na linha de frente do combate ao coronavírus no Estado e destaca que a diretoria é um grande desafio nesse momento de pandemia.

“O meu objetivo é manter um trabalho de vigilância que já existe, lembrando que temos várias outras situações, continuamos tendo outros agravos como a tuberculose, hanseníase, dengue, acidentes de trabalho, ou seja, agora temos tudo isso em um contexto de pandemia que precisa de uma mobilização especial. Então, é um grande desafio, que não é só da vigilância é também da secretaria e da população”, disse.

O médico destaca que como tem muitos anos trabalhando com a equipe, a integração e os objetivos são mais sólidos. “Já trabalho com essa equipe há algum tempo, que é integrada e coesa. Queremos manter esse trabalho e incrementar o que a secretaria tem previsto para os próximos meses, seja de ampliação de leitos, vigilância de casos, investigação dos óbitos. É uma continuidade desse trabalho”, garante.

Trajetória

Formado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), o médico fez residência no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, mestrado de Saúde e Ambiente na Universidade Tiradentes (Unit) e doutorado de Ciências em Saúde também na UFS. Dr. Marco Aurélio começou a trabalhar na Secretaria de Estado da saúde em 2002, iniciando no Hospital de Urgência de Sergipe. Desde 2008 atua na Vigilância Epidemiológica. Além disso, exerce o papel de docente na UFS, no curso de medicina desde 2012.

Fonte e foto SES