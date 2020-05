JAE divulga audiências telepresenciais de processos da Fundação Cirurgia

08/05/20 - 14:40:20

O Juízo Auxiliar de Execução (JAE) realizará, nos dias 12 e 14/5/2020, audiências telepresenciais de conciliação em processos em fase de execução com a Fundação Beneficência de Cirurgia.

Participarão das audiências os juízes Carlos João de Gois Junior e Gilvânia Oliveira de Rezende, além dos servidores do JAE, todos conectados de suas residências, conforme determinação da Presidência do TRT da 20ª Região.

Os advogados deverão informar nos processos os dados bancários para possível alvará de transferência, no caso de celebração de acordo. Lembramos que os cálculos estão anexados no Pje.

As audiências serão realizadas via plataforma Google Meet. A sala deverá ser acessada pelos advogados das partes por tablet, celular ou computador, no horário designado. Os advogados deverão baixar o aplicativo “Google Hangouts Meet”, que é gratuito.

Veja a tabela contendo os dias de audiência e os processos incluídos.

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região