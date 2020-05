Mudar para sobreviver

O Brasil passa por momentos difíceis. Um povo amedrontado, sem perspectiva e tomado por autoritarismo e intolerância, aplaudida com naturalidade por radicais que aprovam e seguem atos e ações inconsequentes de um comando acéfalo. Não se tem o que fazer, a não ser torcer para que, de alguma forma e com perseverança, o ódio não prevaleça diante do clamor por manter a democracia. Há necessidade de se tentar entendimento amplo, sem caprichos e com a visão no futuro de um País que está no obscurantismo e perdeu o caminho de volta.

Diante do pandemônio político, se enfrenta uma pandemia viral que simplesmente mata indistintamente. Um horror que se revela através de uma ‘gripezinha’, tratada sem responsabilidade por quem deveria travar uma luta contra ela e defender o povo, atordoado com a proliferação e morrendo por saturamento no sistema de Saúde. Não se esperava tanta tragédia em tão pouco tempo, sem que se tenha uma referência para se implorar decisão. O Brasil está sem líder. Não há um nome confiável para tomar à frente de um povo órfão de políticos sérios e competentes a nível nacional.

E nessa loucura, bate à porta um pleito municipal. A quem interessa isso nesse quadro de extensão dos cemitérios? Quem vai ao leitor agora dizer que “comigo esse virus não pode”? É tudo muito grave, mesmo que, em algumas cidades, se encontrem falsos Messias pregando a salvação do seu povo, em um momento que sequer existem margens para chegar a um vale que faça reluzir a esperança. Não há muito que se escolher, embora haja um grupo grande de insanos, prometendo passagem fértil para uma felicidade no final do túnel.

Como sempre, o povo é quem mais sofre. Seja com a desigualdade, com a diferença, com as dificuldades que geralmente levam à falta de tudo, inclusive de comida à mesa e o mínimo de dignidade. Está ai a pandemia. Tem que se resguardar para não se contaminar. Certíssimo! Mas, e a barriga? É uma somação de tudo que caracteriza o princípio do fim, mesmo que se tenha muita vida pela frente. E é exatamente por tudo isso, que há necessidade de mudar, sem inverte a ordem, mas também sem destruir chances de uma vida digna, sem o mal do autoritarismo feroz e da corrupção impune.

Depende do Virus

O governador Belivaldo Chagas manteve a situação do comércio como está e só vai rever a situação dia 18. Vai analisar a flexibilização avaliando o quadro de avanço da pandemia nestes próximos dias.

*** Caso haja redução de infectados, pode liberar outros segmentos, mas se aumentar a tendência é fechar mais e endurecer na questão das aglomerações.

Viaja a Simão Dias

Animado com o resultado negativo do teste a que se submeteu, o Belivaldo Chagas viajou para Simão Dias, aonde vai se isolar neste final de semana e retorna na segunda-feira.

*** Vai se comunicar online com assessores e secretários, caso seja necessário.

*** Belivaldo diz que primeiro vai cuidar de vidas, para depois pensar em outros setores: “a vida é mais importante”, disse.

Luciano está bem

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB) está bem e cumpre o isolamento familiar. Não recebe ninguém e se comunica via telefone.

*** O seu irmão, Roberto Bispo, diretor geral da Alese, também está bem e Deoclécio Vieira, diretor técnico legislativo, passa bem.

Pode ter sessão

Luciano Bispo falou sobre a sessão online na Assembleia Legislativa, que acontece na quarta-feira, já depois dos 14 dias do resultado positivo. Mas não pensa em sair.

*** Talvez faça de casa, dentro do sistema online, como já vem acontecendo.

Bolsonaro ignorou

O senador Rogério Carvalho (PT) admite que Bolsonaro teve tempo para preparar o país para crise sanitária que o País vive nesse momento.

*** Acrescentou que quando a Europa vivia a agressividade do coronavírus, Alberto Fernández, presidente da Argentina, se preocupou em proteger vidas e a economia do País.

*** – Aqui no Brasil, Bolsonaro ignorou, dizia que era só uma “gripezinha”, disse.

Muita preocupação

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) disse ontem que vê o momento político atual com muita preocupação: “muitas vidas serão perdidas e muita gente vai ficar desempregada”.

*** Fábio é pré-candidato a prefeito de Socorro, mas acha que esse não é momento de se pensar em campanha: “precisamos dar as mãos para ajudar a população”.

Jackson e o PDT

Circula, nas raras conversas políticas, que o ex-governador Jackson Barreto vai deixar o MDB e caminha para se acomodar no PDT, onde já tem aliados.

*** Acontecerá após as eleições municipais deste ano.

*** Sobre isso, Fábio Henrique, diretor regional do PDT em Sergipe, diz que “JB seria muito bem vindo, mas não tenho informações de conversa com ele”.

Papel de Regina Duarte

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) descobriu qual é o novo papel da ministra da Cultura, Regina Duarte: “desviar a atenção da parceria com o Centrão”.

*** Também: “do medo de entregar vídeos e laudos para a Justiça e, principalmente, desviar a atenção da pilha de cadáveres gerada pela mistura explosiva de vírus e incompetência”.

*** E conclui: “Não vai funcionar”!

Pandemia e pandemônio

O ex-deputado federal Mendonça Prado observa: “vivemos dias repletos de incertezas. De um lado a pandemia e do outro o pandemônio das narrativas”.

*** – No centro do universo, seres perplexos com o disse-me-disse que explica o nada com nada. E assim caminha a humanidade, define.

Produzir documento

Empresários vão se reunir segunda-feira, na Fecomércio, para produzir documento em favor da flexibilização do comércio, com o objetivo de enviá-lo ao governador Belivaldo Chagas.

*** O documento vai se basear em live com o médico e deputado federal Osmar Terra, feita ontem pela manhã.

*** Para Osmar, quarentena piora a situação e exemplificou que a Itália vinha com cerca de 1.400 casos por dia e quando confinou pulou para seis mil, porque o virus já estava dentro de casa.

Rogério constata.

O senador Rogério Carvalho (PT) observa que de um lado os ricos fazem carreatas para os pobres saírem de casa e serem jogados nos corredores da morte, enquanto equipam seus jatinhos com UTI.

*** – De outro, temos o presidente Bolsonaro atrasando o pagamento do auxílio emergencial para os mais vulneráveis, desencorajando o isolamento social.

*** Para Rogério, “Bolsonaro volta a ameaçar a vida de milhões de brasileiros ao desencorajar o isolamento social em um dia em que o Brasil registra 9.146 mortes e 135 mil casos do coronavírus”.

Isolamento rigoroso

A BBC Brasil publica constatação acadêmica de três universidades federais brasileiras: a UFPR, no Paraná; UFS, de Sergipe; e UFPE, de Pernambuco.

*** Disse que “constatações drásticas (como a imposição de isolamento rigoroso) até 25 dias da primeira morte confirmada é capaz de impedir até 80% de novas mortes por coronavírus em um país”.

Não vai flexibilizar

O governador Belivaldo Chagas (PSD) não pretende flexibilizar a abertura do comércio, enquanto não obtiver um número maior de leitos para os hospitais tanto na enfermaria quanto na UTI.

*** – Belivaldo não está preocupado com as consequências políticas. O seu foco é evitar que mais pessoas adquiram o virus e com isso possam asfixiar o sistema de Saúde, disse um dos seus assessores.

Candidato em Propriá

O advogado Márcio Dória (PT) pode ser o pré-candidato a prefeito de Propriá e ficará em stand by. O nome mesmo que o partido deseja é o de Renatinho Brando, que retornou à sigla.

*** Ex-deputado estadual e ex-prefeito da cidade, Renatinho tem primeiro que resolver problemas jurídicos. Se não conseguir, será definido o nome de Márcio.

PTB deixa oposição

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) informou ontem que vai solicitar a retirada do partido do bloco de oposição na Assembleia Legislativa.

*** O bloco é composto pelo PTB e Cidadania.

*** Rodrigo disse que continuará fazendo o seu papel de oposição ao Governo do Estado e buscará um outro bloco, com o qual possa compor: “Ficarei independente”, disse.

Um Dedo de Prosa

Com máscara – Uma senhora chegou sem máscara a uma padaria, no bairro novo, zombando de que a usava. O funcionário não a atendeu e pediu que ela retornasse mascarada.

Leitos preocupam – O Hospital de Cirurgia está se preocupando com a ocupação de leitos na enfermaria e na UTI. Começa a diminuir diariamente.

Mantém venda – Lojas dos shoppings continuam enviando MSM e whatsapp a clientes para venda. Quem escolher a mercadoria paga via cartão e recebe em uma das portas.

Casas pequenas – A maior dificuldade para isolamento acontece em casas pequenas que acomodam acima de cinco pessoas. Não tem onde ficar.

Depende muito – O isolamento social depende muito do cuidado e da consciência de cada pessoa. Tem gente gosta de sair de casa só circular.

Será verdade? – Contrariando recomendações de saúde, Bolsonaro diz que fará churrasco para 30 convidados no sábado.

Uma de gostoso – Presidente acusou o próprio ministro da Educação, Abraham Weintraub, de ter passado a notícia sobre o centrão para “dar uma de gostoso”.

Diz Radar – Ministros não gostaram da ida de Bolsonaro ao STF. Segundo a coluna Radar, de Veja, “o presidente quer achar sócios para carregar os caixões”, diz um ministro, evitando revelar a identidade.

Controle de armas – Segundo o portal Poder360, o PDT aciona STF para anular portaria que revogou regras sobre o controle de armas.