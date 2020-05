PMA conta com parceria acadêmica para ampliar plataforma AjuInteligente

Desenvolvida pela Prefeitura de Aracaju, no âmbito do Planejamento Estratégico da gestão, em parceria com acadêmicos do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Universidade Tirandentes (Unit), a plataforma AjuInteligente está sendo aperfeiçoada para ampliar a oferta de serviços da administração municipal no ambiente virtual da internet.

Lançada em maio de 2019, sob a coordenação da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), a ferramenta estava sendo utilizada, inicialmente, para trabalhos internos nas secretarias e órgãos municipais, como uma espécie de teste.

No entanto, desde o final de março deste ano, devido à pandemia de covid-19 e a necessidade de manter o distanciamento social, a plataforma passou a ser disponibilizada para que todo cidadão pudesse ter acesso a uma gama de serviços que, antes, só podiam ser solicitados presencialmente e, agora, podem ser requeridos sem que a pessoa precise sair de casa.

“Tem nos surpreendido a facilidade com que os aracajuanos têm utilizado a ferramenta para buscar os serviços prestados pela Prefeitura nesse momento de isolamento social. A Seplog tem contado com a parceria da UFS e Unit para desenvolvimento da ferramenta, através dos alunos do curso de Engenharia de Produção, coordenados por um engenheiro de produção. O objetivo é viabilizar o fluxo de trabalho, modelando todos os processos de trabalho para apresentar melhor resolutividade à população nos serviços prestados através do AjuInteligente”, destaca o secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira.

Tendo acesso à internet, seja através de computador ou outro dispositivo móvel, como o celular, o cidadão pode ter acesso a serviços diversos do Município, como certidão negativa, licença de obra e licença ambiental, e os servidores ativos e inativos podem ter acesso a contracheque, cadastramento de atestado e outros, como serviços da SMTT, Fundat e Saúde.

Uma das servidoras à frente do projeto que resultou no AjuInteligente, a analista de processos da Seplog, Josimara Cruz, explica como se deu o desenvolvimento da ferramenta.

“Contamos com estudantes das duas instituições para nos auxiliar a dar corpo à plataforma. Mapeamos todos os serviços da Prefeitura, com o intuito de identificar gargalos, retrabalhos, etapas redundantes. Visitamos as secretarias e todos os serviços que identificamos, analisamos do início ao fim. Apontamos oportunidades de melhorias e remodelamos, redesenhamos o serviço que é ofertado ao cidadão. Então, ele foi migrado para a plataforma já com execução otimizada, para se tornar mais célere para o cidadão”, afirma Josimara.

A analista de processos da Seplog ressalta que a parceria ajudou muito porque os estagiários trouxeram um outro olhar ao projeto. “Os softwars foram gratuitos. Fizemos reuniões e sempre tínhamos alinhamentos importantes para o processo. Começamos o mapeamento em janeiro de 2018, pela Seplog, que foi o projeto piloto e, hoje, com a plataforma já disponível para o cidadão, a ideia é ampliar. Ele traz conforto, celeridade, fluxo otimizado. Além disso, o cidadão pode acompanhar os processos, o que traz maior transparência”, completa Josimara.

Coordenador do curso de Engenharia de Produção da Unit, José Ricardo Oliveira acrescenta que a parceria é salutar por, entre outros pontos, exercitar as práticas acadêmicas no mundo real e oportunizar ver os resultados.

“O aluno tem, sem dúvida, um desempenho bem melhor, na medida em que ele tem a prática, ele aprende fazendo. A princípio, enxergamos a tecnologia como ponto principal, mas, ferramentas como essa têm como destaque as pessoas. A tecnologia é feita e gerenciada por pessoas e, no final das contas, ela vem para auxiliar outras pessoas. Portanto, essa plataforma tem como questão importante o fato de ajudar no desempenho dos serviços ofertados para a população”, considera o professor.

Uma das estagiárias que participou do processo é Nathalia Stephane Santos. Para ela, fazer parte da construção da ferramenta teve significado ímpar.

“Na universidade a gente vê, no dia a dia, como otimizar o desenvolvimento dos processos, reduzir custos, promover qualidade, entre outros pontos. É muito importante que a gente entenda todos esse fundamentos teóricos, mas, na Prefeitura, tive oportunidade de lidar com algumas situações reais, me trouxe uma assimilação de conhecimento inigualável, principalmente em um período como esse, de isolamento social. Foi além dos ganhos profissionais porque me permitiu pensar no meu papel e como a gente pode contribuir para melhorar a vida das pessoas”, contou Nathalia.

Para ter acesso à plataforma e aos serviços disponibilizados, o cidadão só precisa acessar o site ajuinteligente.aracaju.se.gov.br e clicar nas opções disponíveis na página principal ou recorrer à barra de busca para facilitar a identificação do item que necessita.

