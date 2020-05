POLÍCIA CIVIL PRENDE AGRESSOR DE IDOSO E FILHA NO MUNICÍPIO DE MALHADOR

08/05/20 - 05:28:45

O suspeito já tinha sido conduzido à delegacia e voltou a fazer novas agressões no mesmo dia

Policiais civis da Delegacia de Malhador prenderam em flagrante José Erinaldo Santos Souza, de 37 anos de idade, suspeito de ter agredido, com pedras e cipó de espinhos, um idoso e a filha da vítima. A prisão ocorreu na tarde da última quarta-feira, 6.

De acordo com a delegada Clarissa Lobo, o suspeito já havia discutido e agredido o idoso, tendo o fato iniciado um procedimento na delegacia. No entanto, mesmo tendo sido alertado sobre as consequências da agressão, ele voltou, no mesmo dia, a fazer novas agressões.

O infrator atingiu o idoso com um cipó, o que ocasionou ferimentos no rosto e no pescoço, além de dar um soco na filha da vítima, que tinha vindo socorrê-la. Ele responderá criminalmente, além dos crimes contra as vítimas, também por coação no decorrer do processo, já que tentou intimidar a vítima e a testemunha, no caso da primeira agressão.

Na delegacia, ele pagou o valor correspondente à fiança prevista em lei e responderá em liberdade. A Polícia Civil ressalta que a população também pode contribuir com a elucidação de crimes e detenção de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Informações e fotos SSP