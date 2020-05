PREÇO DA GASOLINA DESPENCA 8% EM ABRIL E JÁ ACUMULA QUEDA DE 11,1% NO ANO

08/05/20 - 14:59:37

Conforme levantamento da ValeCard, Paraná e Distrito Federal registraram as maiores reduções de preço no mês

O preço médio da gasolina comum no Brasil em abril foi de R$ 4,23. Sob impacto da redução da circulação de veículos em razão da pandemia do novo coronavírus, o valor registrou forte queda de 8% na comparação com o verificado em março (R$ 4,598). Em comparação com o valor médio de janeiro (R$ 4,762), a queda já chega a 11,17%.

Conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, Rio de Janeiro (R$ 4,678) e Acre (R$ 4,67) são os estados com o combustível mais caro no país. Já Paraná (R$ 3,777) e Santa Catarina (R$ 3,863) apresentam os preços mais baratos.

Os Estados que tiveram as maiores quedas no valor da gasolina em abril foram Paraná (-13,85%), Distrito Federal (-12,95%) e Mato Grosso (-11,51%). O Amapá foi o único estado a registrar alta no valor em abril (+2,76%).

Obtidos por meio do registro das transações realizadas em abril com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Belém (R$ 4,722) e Rio de Janeiro (R$ 4,676) têm os preços mais altos entre as capitais. As capitais com preços mais baixos são Curitiba (R$ 3,598) e Brasília (R$ 3,868).

Fonte: ValeCard

Preço médio por Estado (R$)

ESTADO

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Variação

Rio de Janeiro

5,127

5,105

5,035

4,678

-7,09%

Acre

5,019

5,038

4,985

4,67

-6,32%

Amazonas

4,571

4,793

4,736

4,543

-4,08%

Pará

4,885

4,874

4,824

4,508

-6,55%

Alagoas

4,79

4,742

4,687

4,405

-6,02%

Sergipe

4,815

4,797

4,692

4,382

-6,61%

Tocantins

4,867

4,823

4,769

4,38

-8,16%

Minas Gerais

4,942

4,896

4,807

4,374

-9,01%

Rondônia

4,762

4,736

4,687

4,362

-6,93%

Ceará

4,769

4,755

4,651

4,331

-6,88%

Bahia

4,718

4,632

4,62

4,264

-7,71%

Piauí

4,832

4,834

4,697

4,237

-9,79%

Maranhão

4,668

4,598

4,519

4,236

-6,26%

Preço médio

4,762

4,683

4,598

4,23

-8%

Mato Grosso

4,899

4,844

4,761

4,213

-11,51%

Mato Grosso do Sul

4,466

4,568

4,593

4,2

-8,56%

Roraima

4,580

4,452

4,409

4,152

-5,83%

Espírito Santo

4,789

4,738

4,576

4,146

-9,40%

Goiás

4,794

4,733

4,596

4,121

-10,34%

Rio Grande do Sul

4,789

4,715

4,627

4,12

-10,96%

Pernambuco

4,618

4,592

4,489

4,12

-8,22%

Rio Grande do Norte

4,790

4,69

4,551

4,112

-9,65%

Amapá

4,206

4,201

3,986

4,096

2,76%

Paraíba

4,500

4,453

4,361

4,027

-7,66%

São Paulo

4,463

4,463

4,388

3,987

-9,14%

Distrito Federal

4,56

4,53

4,44

3,865

-12,95%

Santa Catarina

4,417

4,364

4,291

3,863

-9,97%

Paraná

4,511

4,49

4,384

3,777

-13,85%

Fonte: ValeCard

Entre as regiões, Norte tem o maior preço

Entre as regiões do país, a Norte é a que tem a gasolina mais cara (R$ 4,394, em média), e a Sul, a que tem o combustível mais barato (média de R$ 3,92).

REGIÃO

Abril

Norte

4,387

Sudeste

4,296

Nordeste

4,234

Centro-Oeste

4,099

Sul

3,92

Fonte: ValeCard

SP registra menor preço no Sudeste

No Sudeste, São Paulo tem o combustível com o menor valor (R$ 3,987). Já o Rio de Janeiro tem o maior valor médio (R$ 4,678).

SUDESTE

Abril

Rio de Janeiro

4,678

Minas Gerais

4,374

Espírito Santo

4,146

São Paulo

3,987

Fonte: ValeCard

RS tem gasolina mais cara no Sul

No Sul, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul (R$ 4,12, em média). Santa Catarina é o Estado da região com o combustível mais barato (R$ 3,777).

SUL

Abril

Rio Grande do Sul

4,12

Paraná

3,863

Santa Catarina

3,777

Fonte: ValeCard

DF tem menor preço no Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o Distrito Federal tem a gasolina com o preço médio mais baixo (R$ 3,865). Já Mato Grosso tem a gasolina mais cara (R$ 4,213).

CENTRO-OESTE

Abril

Mato Grosso

4,213

Mato Grosso do Sul

4,2

Goiás

4,121

Distrito Federal

3,865

Fonte: ValeCard

Alagoas tem maior preço no Nordeste

No Nordeste, a Paraíba apresenta o preço médio mais baixo (R$ 4,027). Já Alagoas tem o valor mais alto (R$ 4,405).

NORDESTE

Abril

Alagoas

4,405

Sergipe

4,382

Ceará

4,331

Bahia

4,264

Maranhão

4,236

Piauí

4,237

Rio Grande do Norte

4,112

Pernambuco

4,12

Paraíba

4,027

Fonte: ValeCard

Amapá tem o menor preço no Norte

No Norte, o Acre tem o preço mais alto da região (R$ 4,67). O valor médio mais baixo foi verificado no Amapá (R$ 4,096).

NORTE

Abril

Acre

4,67

Amazonas

4,543

Pará

4,508

Tocantins

4,38

Rondônia

4,362

Roraima

4,152

Amapá

4,096

Fonte: ValeCard

Curitiba e Brasília, os menores preços nas capitais

Entre as capitais, Curitiba (R$ 3,598) e Brasília (R$ 3,868) foram as que apresentam preços menores. Já Belém (R$ 4,722) e Rio de Janeiro (R$ 4,676) têm os valores mais altos.

CAPITAL

Abril

Variação

Belém

4,722

-5,37%

Rio de Janeiro

4,676

-6,93%

Rio Branco

4,522

-8,01%

Manaus

4,461

-4,94%

Porto Velho

4,412

-5,08%

Aracaju

4,397

-6,69%

Belo Horizonte

4,361

-7,65%

Palmas

4,317

-9,72%

Fortaleza

4,278

-6,53%

São Luís

4,235

-5,11%

Preço médio

4,181

-8,53%

Maceió

4,176

-6,95%

Campo Grande

4,17

-8,39%

Salvador

4,162

-9,01%

Boa Vista

4,152

-6,15%

Natal

4,123

-8,94%

Cuiabá

4,107

-12,52%

Macapá

4,096

N/I

Florianópolis

4,083

-9,11%

Teresina

4,074

-11,03%

São Paulo

4,058

-8,29%

Goiânia

4,03

-9,92%

Porto Alegre

4,018

-9,95%

Recife

4

-9,38%

Vitória

3,909

-11,22%

João Pessoa

3,883

-7,42%

Brasília

3,868

-12,90%

Curitiba

3,598

-13,86%

Fonte: ValeCard

Sobre a ValeCard

A ValeCard é uma das maiores empresas de meios de pagamento eletrônicos do Brasil e oferece soluções completas e integradas para gestão de frotas e benefícios.

Fonte: ValeCard