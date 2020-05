PREFEITURA DE ITABAIANA SE REÚNE COM CAIXA E GARANTE ORGANIZAÇÃO DE FILAS

08/05/20 - 06:50:30

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 7, uma significativa reunião entre a Prefeitura de Itabaiana e a Caixa Econômica Federal para traças estratégias de monitoramento das enormes filas que estão sendo formadas nas agências da Caixa no município serrano, por conta coincidência do calendário de pagamento do auxílio emergencial, bolsa família e aposentadorias.

A reunião aconteceu na Secretaria de Saúde e contou com a presença do Prefeito Valmir de Francisquinho, da secretária de Saúde, Mara Rúbia, dos gerentes das duas agências da Caixa, Bayron Fonseca e José Antônio Vieira, do deputado estadual Talysson de Valmir e de integrantes do Governo Municipal.

O Poder Público municipal, como sempre solícito e sensível às necessidades da população, em consonância com os gerentes e com os profissionais da saúde, comprometeu-se a fechar as duas vias onde ficam localizadas as agências de Caixa, quais sejam, rua São Paulo e Av. Luiz Magalhães, instalar toldos e cadeiras na extensão das respectivas vias – dando um maior conforto a quem precisa enfrentar a fila – , disponibilizar agentes de combate às endemias, diariamente, a partir das 6:30h da manhã, para organizar as filas, distribuir máscaras, higienizar as mãos com álcool em gel e manter a ordem. Para tanto, a Guarda Municipal e a SMTT, estarão presentes e a Polícia Militar poderá ser acionada, caso seja necessário.

Esta iniciativa do Poder Público foi acolhida com satisfação pelos gerentes da Caixa que, em contrapartida, disponibilizarão os vigilantes das agências para auxiliarem na organização das filas, distribuição de senhas – que ajudam no controle dos clientes e na ordem da própria fila – e, além disso, informaram que o sistema da Caixa foi aperfeiçoado, o que garante uma maior celeridade no atendimento das pessoas.

As medidas serão implementadas já a partir desta sexta, 8 de maio, garantindo o distanciamento entre os clientes, a higienização das mãos, o uso de máscara e a instalação de toldos para resguardá-los do sol e da chuva. Durante a reunião, ficou determinado também que é importante ressaltar que os toldos estão sendo colocados pela Prefeitura para os clientes, e não para os acompanhantes deles, o que evitará que se formem aglomerações nesses espaços.

O prefeito Valmir de Francisquinho agradeceu a gentileza da presença dos gerentes da Caixa, dos secretários Adailton Souza, Mara Rúbia, Anderson Christian e Gilmar Andrade, do deputado Talysson de Valmir, do Coordenador da Defesa Civil, Eduardo, do Coordenador de Endemias, Carlos, da Coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Lais, da Tutora do Planifica SUS, Priscila, do Superintendente da SMTT, Gleison, à equipe da Secom e garantiu que “a saúde dos itabaianenses estará sempre em primeiro lugar, prova disso é que desde o início todas as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus estão sendo adotadas, e a partir de amanhã iniciaremos essa força tarefa que envolve a participação de vários profissionais da nossa administração e que, com fé em Deus, venceremos essa batalha”, concluiu o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho.

Fonte e foto assessoria