Prefeitura de Pacatuba dá apoio ao DER em conserto de rodovia estadual

08/05/20 - 15:15:34

Por conta do rompimento de manilhas, uma cratera se formou na rodovia estadual SE 204, no trecho denominado Prata, em Pacatuba. Diante disso, o município está desde a última quarta-feira, 6, com acesso limitado e a população está utilizando rotas alternativas para chegar ou sair da cidade. De acordo com o secretário municipal de Obras de Pacatuba, Edjânio Lemos, a Prefeitura vem dando todo o apoio necessário à equipe do DER, para que os reparos sejam feitos o mais rápido possível.

De acordo com o secretário, as obras de reparo foram iniciadas ainda na última quarta-feira e a expectativa é que é hoje, 8, parte do serviço seja concluído e o trânsito será liberado em meia-pista. “Estamos acompanhando todo o serviço junto à equipe do DER. Na quarta-feira, fizemos uma visita ao local e os reparos foram iniciados. Ainda hoje, segundo a previsão do Estado, o trânsito será liberado em meia-pista e na próxima semana, a obra será concluída”, destacou Edjânio Lemos.

Ainda segundo Lemos, a Prefeitura de Pacatuba vem contribuindo com o apoio logístico. “Nesta quinta-feira, 7, cedemos à equipe do DER a máquina retroescavadeira e estaremos disponibilizando outros materiais, caso seja necessário. O desejo do prefeito Alexandre Martins e da população pacatubense é que essa obra de competência do Governo do Estado seja concluída o mais rápido possível. Portanto, não mediremos esforços”, frisou o secretário.

TDantas Comunicação/ASCOM PMP.