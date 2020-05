Prefeitura de Socorro utiliza perfurados em táxis lotação do município para alertar população sobre Coronavírus

08/05/20 - 14:30:41

Atendendo a determinação do prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), iniciou uma grande campanha de aconselhamento e orientação à população, sobre a necessidade de seguir as medidas protetivas, para evitar a propagação do novo Coronavírus (Covid-19).

Para veiculação das informações a Secom está utilizando, além de outdoors espalhados nas mais diversas localidades da cidade, os chamados perfurados, instalados no vidro traseiro de todos os táxis lotação cadastrados no município. Essa iniciativa, além de levar uma informação importante à população, tem como objetivo, ajudar financeiramente todos os taxistas, que atravessam uma crise financeira sem precedentes, por conta da ausência de passageiros, fato registrado no país inteiro, desde o início da Pandemia do Coronavírus.

A ação da Prefeitura em favor da categoria, inclui também a distribuição de cestas básicas para todos, permissionários e motoristas auxiliares. Outras categorias também foram acolhidas pela gestão do prefeito Padre Inaldo, a exemplo dos mototaxistas, músicos, motoristas do transporte escolar, carroceiros e ambulantes.

Fonte e foto assessoria