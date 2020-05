Presidente da Câmara pronuncia sobre a possível posse como prefeito de Ilha das Flores

08/05/20 - 08:51:58

Devido a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) no afastamento imediato do prefeito e da vice-prefeita de Ilha das Flores, Christiano Cavalcante e Eleni Lisboa, eleitos em 2016, devido o julgamento dos embargos de declaração ocorrido nesta quinta-feira, 7 de maio, a pedido Ministério Público Eleitoral, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, José Sebastiao Filho, informa que só se pronunciará quando for notificado da decisão judicial.

O vereador pede a todos os cidadãos do município que mantenham a tranquilidade e que junto com sua equipe jurídica irá avaliar a decisão judicial para que as medidas cabíveis sejam feitas, mantendo assim a normalidade administrativa do município, que assim como os demais enfrenta um momento delicado, devido a pandemia do conoravírus.

TDantas Comunicação