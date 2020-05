QUATRO HOMENS SÃO PRESOS COM ARMAS E DROGAS NO PARQUE DOS FARÓIS

08/05/20 - 13:16:12

Na noite dessa quinta-feira, 7 policiais militares do 5 °Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), com apoio do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), prenderam quatro suspeitos que estavam armados e com drogas em um carro, no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro.

Os policiais solicitaram apoio à equipe Tático, que realizou rondas nas imediações e visualizou o veículo suspeito seguindo em direção ao final de linha do conjunto, logo após estacionando em frente a uma residência, onde os quatro suspeitos desembarcaram do carro e adentraram numa casa, sendo surpreendidos pelos policiais.

Nesse momento, um dos homens se desfez de uma mochila, arremessando-a em direção ao quintal. Ao revistar a bolsa, foram encontrados 24 trouxas e um tablete de substância semelhante à maconha, 20 pinos e 14 trouxas de substância análoga à cocaína.

Um dos indivíduos identificado assumiu ser o proprietário da mochila contendo o material descrito. Diante dos fatos, os suspeitos, bem como o material apreendido, foram encaminhados à delegacia.