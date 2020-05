Sem CPF não há CNPJ

08/05/20 - 08:04:02

O presidente Jair Bolsonaro e um magote de mega-empresários bateram à porta do Supremo Tribunal Federal para se queixar que os robustos CNPJs das indústrias “estão na UTI”. Ao mesmo tempo, os brasileiros ficavam sabendo que mais de 10 mil CPFs já foram cancelado pelo coronavírus. Não fosse o presidente tão insensível e os empresários tão gananciosos, já teriam percebido que as vidas são muito mais importantes que empresas, por mais necessárias que elas sejam para a economia. Depois de morto, o CPF jamais será substituído, diferente do CNPJ que tanto preocupa Bolsonaro e sua renca de endinheirados. Alguém precisa dizer a estes senhores que neste momento de pandemia nada é mais urgente do que salvar vidas humanas, pois sem elas não há como constituir nem manter empresas. Só Jesus na causa!

Boa nova

Uma boa notícia para os pré-candidatos a prefeito e vereador: até a última quarta-feira, último dia para regularizar o título, 23.144 eleitores sergipanos providenciaram normalizar o documento. Isso não significa dizer que todos já estão aptos para votar nas próximas eleições. Os requerimentos, feitos pela internet, ainda serão analisados pela Corregedoria-Geral Eleitoral até o dia 3 de junho. Só depois disso, será divulgado o número de eleitores que efetivamente tiveram a sua situação cadastral regularizada. Aff Maria!

Fique em casa!

Como já era esperado, tanto o governador Belivaldo Chagas (PSD) quanto o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) reeditaram decretos mantendo o isolamento social em Sergipe e Aracaju. Até segunda ordem, só podem funcionar estabelecimentos necessários como farmácias, supermercados, funerárias, etcétera e tal. A luz vermelha acendeu depois do crescente número de casos de coronavírus no estado, com o consequente aumento de óbitos. Misericórdia!

Desdentados

Segundo pesquisa da Edelman Insights,16 milhões de brasileiros não possuem um único dente, enquanto 39 milhões de pessoas usam próteses dentárias. O estudo revela que para 43% dos banguelos, a perda de dentes lhes atrapalha namorar ou paquerar. Outros 21% disseram que a condição lhes impediu de fazer novos amigos e 41% relataram dificuldades na pronúncia das palavras. Cruz, credo!

Crítica de arrependido

Eleitor do presidente Jair Bolsonaro, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) não esconde o arrependimento pela escolha. Dia sim e outro também, o moço critica o governo federal. Agora, ele diz ter descoberto qual é o novo papel da secretária de Cultura Regina Duarte: “Desviar a atenção da parceria com o Centrão, do medo de entregar vídeos e laudos para a Justiça e, principalmente, desviar a atenção da pilha de cadáveres gerada pela mistura explosiva de vírus e incompetência. Não vai funcionar”. Crendeuspai!

Nome definido

O pré-candidato do PT a prefeito de Propriá é o advogado Márcio Dória. A garantia foi dada pelo presidente do partido em Sergipe, deputado federal João Daniel. Segundo ele, o prefeiturável tem condições de fazer um bom trabalho no município, “que passou por ter gestões ruins, após a última administração do PT”. Essa definição não deve ter agrado nadica de nada o petista Renato Brandão, que sonhava em ser o nome do partido para disputar aquela prefeitura ribeirinha. Marminino!

Grana na conta

O governo de Sergipe conclui, nesta sexta-feira, o pagamento da folha salarial referente a abril passado. A partir das 13h, o dinheiro estará nas contas bancárias dos servidores ativos, aposentados e pensionistas que recebem acima de R$ 3 mil, bem como dos comissionados. Outra boa notícia é que o governo deposita hoje a primeira das nove parcelas do 13º salário de pensionistas e aposentados que recebem até R$ 6 mil. Legal!

Batendo pernas

Apesar das constantes recomendações para as pessoas ficarem em casa e do decreto estadual restringido a mobilidade no estado, a taxa de isolamento social em Sergipe é muito baixa. Segundo a start up In Loco, na última quarta-feira, o índice ficou em apenas 49,3%. Em Aracaju, a situação não é diferente do resto do estado. Segundo a Prefeitura, a taxa média de isolamento social é de 50%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a adesão ideal para controlar a disseminação do coronavírus é uma taxa de 70%. Ah, bom!

Olho da rua

E o prefeito e a vice de Ilha das Flores, respectivamente, Christiano Cavalcante (PSC) e Eleni Lisboa (PRB), receberam cartão vermelho do Tribunal Regional Eleitoral. Após julgar os embargos declaratórios interpostos pelam dupla, o TRE determinou o imediato afastamento de Christiano e Eleni, condenados por abuso do poder econômico. Diante do afastamento do prefeito e da vice, Ilha das Flores passa a ser administrada pelo presidente da Câmara, vereador José Sebastião Filho (PSC), o “Serginho”. Então, tá!

Relações cortadas

O PTB do deputado estadual Rodrigo Valadares vai deixar o bloco de oposição da Assembleia para ficar bem longe do Cidadania. Irritado por ter sofrido um baculejo da Polícia Federal, o rapaz quer distância dos cidadanistas, liderados no estado pelo senador Alessandro Vieira. Aliás a “visita” da PF à casa de Rodrigo foi motivada por um inquérito que apura uma fake news contra o senador. Valadares promete, ainda, proibir qualquer coligação política do PTB e do PSL, partido presidido por seu irmão, com o Cidadania. Homem, vôte!

Recorte de jornal



Publicado no jornal aracajuano O Imparcial, em 29 de dezembro de 1918.