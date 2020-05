Universidade Tiradentes auxilia na capacitação profissional de combate ao Covid-19

08/05/20 - 16:03:47

Profissionais do Hospital São José estão aprimorando atendimento a pacientes com Covid-19 por meio de parceria com a Universidade Tiradentes (Unit). Até próximo dia 11, equipes de saúde do Hospital realizam treinamento em um simulador endotraqueal, disponibilizado pela Unit. O aparelho é utilizado no tratamento de problemas pulmonares.

Diretora adjunta da área da Saúde do Grupo Tiradentes, professora Wanessa Lordelo ressaltou a importância social da Instituição se somar às ações de combate à pandemia. Ela lembrou que a Universidade Tiradentes já disponibilizou o mesmo aparelho para treinamento de profissionais do Hospital Cirurgia, além da doação de equipamentos de segurança como toucas, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e álcool gel.

“Fortalecer as parcerias já é uma rotina do Grupo Tiradentes. Sempre buscamos integrar o parceiro porque acreditamos que ganham os dois lados na interação ensino-serviço. Com a pandemia, estamos unindo forças para que as equipes de saúde envolvidas diretamente no atendimento tenham melhores condições de trabalho e de acolhimento ao paciente”, afirmou, acrescentando que a Instituição também contribui com um projeto de recuperação de respiradores.

O Hospital São José e a Universidade Tiradentes possuem convênio de estágio nas áreas de Fisioterapia, Psicologia, Radiologia e Medicina. “Também ajudamos um projeto de professores de engenharia que consertam respiradores que atendem o Sistema Único de Saúde (SUS). Apoiamos o Mechvent com detergente, máscaras, álcool gel”, completa a diretora adjunta da área da Saúde do Grupo Tiradentes.

Fúlvio Leite da Silva Teixeira é coordenador geral administrativo do Hospital São José. Ele explica a diferença de protocolo de atendimento por conta do Covid-19, o que justifica a necessidade de treinamento com o simulador endotraqueal.

“Os protocolos mudam devido ao Covid-19 ser uma doença infecciosa de contágio por ar. Devido a isso, certas abordagens na parada cardiorrespiratória também mudam. Mudanças no momento da intubação, na instalação do respirador. A parceria com a Unit é de grande importância, pois atualiza os profissionais, dá segurança no atendimento e é peça chave na montagem dos protocolos de atendimento”, disse.

A capacitação é destinada a médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem das unidades de UTI, urgência clínica, urgência em saúde mental e enfermarias de atendimento ao Covid-19. Atualmente, o São José conta com 20 leitos destinados a pacientes com o novo coronavírus