Assembleia Legislativa lamenta a morte do ex-servidor João Barreto

09/05/20 - 17:37:29

A Assembleia Legislativa de Sergipe registra com pesar, a morte do ex servidor, ex-secretário de administração de Aracaju, ex-secretário de estado da Educação, o professor João Gomes Cardoso Barreto, aos 90 anos.

Ele se sentiu mal na última sexta-feira, 9, com crises de vômitos, chegando a ser internado no Hospital São Lucas aonde faleceu neste sábado, 9.

O sepultamento foi restrito aos familiares em virtude das de isolamento definidas no período de pandemia do novo coronavírus.

O presidente da Alese, deputado Luciano ABispo (MDB), lamenta o falecimento do Dr. João Barreto (assim era conhecido), ao tempo em que se solidariza com familiares e amigos neste momento de profunda dor.

Trajetória

Nascido em uma tradicional família da pequena Maruim, se formou em Administração pelas Faculdades Integradas Tiradentes, João Gomes Cardoso Barreto foi secretário de Administração no período de 1971 a 1975, durante a gestão do prefeito de Aracaju, Cleovansóstenes Pereira de Aguiar, tendo sido mantido no cargo pelo prefeito João Alves Filho.

Também foi chefe de Gabinete do vice-governador Djenal Queiroz, secretário particular do governador João Alves Filho, com quem também atuou como secretário-Chefe do Gabinete Civil, secretário de Governo e secretário da Educação. E, atuou como secretário particular de dr. João em Brasília, durante o tempo em que foi ministro do Interior

No segundo governo de João Alves, o professor João Barreto foi novamente secretário da Educação. No Governo de João Alves Filho (2003-06), foi membro de alguns Conselhos de Administração, de instituições como Banese, Ipes, Parreiras Horta e Detran.

Ocupou uma cadeira na Academia Sergipana de Letras. Admirado no meio político e literário, era respeitado por aliados e adversários. Também ocupou uma cadeira na Academia Sergipana de Letras.

Foto: Arquivo Pessoal do ex-deputado José Carlos Machado

Por Aldaci de Souza – Rede Alese