BELIVALDO: GOVERNO PRIORIZOU TRANSPARÊNCIA SOBRE INFORMAÇÃO DO COVID

09/05/20 - 17:10:26

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse, neste sábado (09) que durante esta pandemia, “nosso Governo sempre priorizou a transparência e o acesso à informação, pela população e órgãos de controle, e os resultados já começaram a aparecer. A ONG Open Knowlege Brasil, que avalia semanalmente a qualidade das informações sobre a doença divulgada pelos Estados Brasileiros, destacou o avanço de Sergipe no ranking nacional, alcançando 60 dos 100 pontos avaliados”.

Segundo ainda Belivaldo, “mesmo com o decreto do estado de emergencia em Sergipe, para as ações de combate ao novo coronavirus, a nossa orientação é clara para que tudo seja feito com a maior transparência possível, para que todos que se interessam possam acompanhar para onde estamos direcionando os recursos”.

– Para informações ainda mais detalhas sobre a Covid-19, além da divulgação nas redes sociais do Governo de Sergipe, do seu site oficial (se.gov.br), da Secretaria do Estado da Saúde (saude.se.gov.br), e do portal da transparência (transparenciasergipe.se.gov.br), criamos também o site sergipecontraocoronavirus.net.br, exclusivamente com dados e notícias sobre a doença, conclui o Belivaldo Chagas.