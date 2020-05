Deputado quer que governo crie decreto para manter 20 médicos cubanos em Sergipe

09/05/20 - 17:23:48

O deputado estadual capitão Samuel Barreto diz que está lutando para manter em Sergipe, 20 médicos cubanos que faziam parte do programa mais médicos e que, constituíram famílias e passaram a viver aqui.

Esses profissionais da saúde acaram criando família em Sergipe e optaram por viver no estado, e para se manter, alguns foram trabalhar como atendentes de farmácias. “Mais de 20 médicos cubanos, que após o programa mais médicos, já tinham família em Sergipe resolveram ficar no estado e se encontravam desempregados acabaram trabalhando como vendedores e se virando nos diversos segmentos”, conta Samuel.

Segundo o parlamentar, esses profissionais pretendem continuar no estado, porém, como precisam trabalhar para manter as famílias, “esses profissionais estavam aguardando um decreto para que pudessem trabalhar, já que no decreto do governo federal cinco deles conseguiram se empregar, outros foram contratados em decretos estaduais de outros estados, como Santa Catarina, Bahia, Maranhão e Pará. Eles receberam passagens, moradia e salários dignos para cuidar do povo desses estados no momento de pandemia”, explica o parlamentar.

Samuel Barreto diz ainda que “venho fazendo recomendação para que o governo do estado siga a mesma linha, mas até hoje não consegui. Quero apelar para que o governador análise essa situação e possa trazer estes profissionais de volta, pois precisamos deles e eles voltariam por terem esposa e filhos aqui. Eles vão ajudar muito os nossos profissionais neste momento de pandemia que enfrentamos no país”, apela do deputado.

Por Anne Isabelle e Munir Darrage