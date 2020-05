Gincana Virtual: iniciativa fomenta a criatividade entre estudantes

As atividades visam promover a integração, mesmo que virtualmente, e estimular o entretenimento entre os acadêmicos

Que tal desvendar novos talentos? Com o objetivo de estimular o entretenimento, desenvolver o espírito participativo e fomentar a criatividade, capacidade organizacional, cooperação e proatividade, a Universidade Tiradentes, por meio do Projeto Mentoria, lança a Gincana Virtual da Unit. A primeira tarefa será disponibilizada na próxima segunda-feira, 11.

Dividida em oito provas, a iniciativa envolverá todos os alunos matriculados nos diversos cursos de graduação, presencial ou na modalidade a distância, da instituição de ensino.

“A ideia surgiu, em uma reunião do time do projeto Mentoria, pensando em algumas estratégias de acolher e integrar os alunos nesse momento de distanciamento social”, comenta a coordenadora do Projeto, professora Janilce Domingues.

“Vivemos um tempo de novas descobertas, novos olhares e estamos enfrentando um desafio. Com a preocupação de cuidar dos nossos alunos, nossa proposta é entretenimento, diversão, conhecer e despertar os talentos da nossa instituição”, acrescenta.

As tarefas serão divulgadas pela comissão organizadora através do Instagram oficial da Unit. “Nossa expectativa é que tenhamos muitos participantes e que o evento possa levar um pouco de leveza e diversão para nossos alunos nesse momento tão delicado da nossa história. Entre as provas teremos talento musical, tik tok e muito mais”, adianta.

O estudante interessado em participar das provas deverá acessar a plataforma Google for Education (turma k74mlgz) em até 48h após a divulgação da tarefa. Os 30 primeiros trabalhos serão avaliados pela comissão organizadora. Os seis melhores serão divulgados no Instagram da Unit, onde serão escolhidos os vencedores de cada categoria.

Assessoria de Imprensa/Unit