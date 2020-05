HOMEM ENTRA EM CONFRONTO COM POLÍCIAS CIVIL E MILITAR EM ITABAIANA E ACABA MORTO

09/05/20 - 09:54:15

Equipes do Setor de Roubos e Furtos, com apoio operacional de policiais da Delegacia Regional de Itabaiana e do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), foram surpreendidos com a resistência durante a tentativa de abordagem a suspeitos no bairro São Cristóvão, em Itabaiana, na tarde desta sexta-feira, 8. A abordagem visava a averiguação de uma denúncia, a qual indivíduos estariam se preparando para realizar um assalto a um correspondente bancário no município.

Ao chegar no endereço apontado, os policiais encontraram resistência do suspeito Marcio dos Santos, “Grilo-Grilo”, 30, que se abrigou em um dos quartos, efetuando disparos contra os policiais que imediatamente revidaram a agressão. Márcio foi alvejado e em seguida encaminhado ao Hospital de Itabaiana, porém acabou vindo óbito.

Um outro indivíduo, que estava no local, não ofereceu resistência, obedecendo às ordens dos policiais e acabou sendo conduzido na condição de suspeito para as devidas averiguações, visto que foi encontrado uma considerável quantidade de drogas preparadas para comercialização.

Márcio possuía uma vasta ficha criminal com diversos delitos como homicídios, tráfico de drogas e roubo, os quais se acumulavam desde atos infracionais durante a adolescência. Em 2008, preso por homicídio, fugiu da Delegacia Regional de Itabaiana, sendo posteriormente recapturado.

Em 2018 foi preso, junto com uma mulher e outro homem, por policiais do Getam do 3ºBPM quando realizavam o transporte de aproximadamente 70 kg de maconha com destino a cidade de Itabaiana. Na época, havia apenas alguns dias que Márcio estava em liberdade após cumprir cerca de 10 anos no sistema prisional sergipano pela prática de homicídio. Nesse período, acabou ganhando a confiança de membros de uma facção criminosa e passou a atuar como segurança do tráfico, além de praticar a comercialização.

Mais uma vez em liberdade, Márcio era investigado pela prática de diversos roubos ocorridos no decorrer deste ano na cidade de Itabaiana e região, bem como a venda de drogas ilícitas.