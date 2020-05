Hospital Regional de Socorro reorganiza fluxo de atendimento

09/05/20 - 08:15:16

O Hospital e Maternidade Regional de Nossa Senhora do Socorro suspendeu temporariamente o atendimento pediátrico na unidade. De acordo com a superintendente Iza Prado, o atendimento estava tendo uma procura reduzida, chegando em abril a ter uma média de sete crianças por dia.

Para não haver desassistência, foram cedidos os profissionais para o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), que tem setor exclusivo para pediatria, assim como ocorreu um diálogo com representante do município de Socorro para dar um suporte ao atendimento das crianças nas Unidades Básicas de Saúde.

Iza explica que o Regional faz atendimentos a adultos e gestantes e precisava, neste momento de pandemia, separar as crianças. Ela ainda destaca que o espaço que era de observação pediátrica será usado para melhor reorganizar os espaços no pronto socorro. “Nós não temos internamento pediátrico, era só o atendimento na porta, que já apresentava procura reduzida. Considerando a estrutura do hospital, bem como o grau de positividade na contaminação dos funcionários, estamos tomando algumas medidas na contenção para preservar as crianças.”, destaca Iza.

Iza explica ainda que foram adotadas, desde o início da pandemia, algumas medidas como suspensão da visitação, permissão de acompanhante só para pacientes amparados por lei, redução da circulação de pessoas na unidade, além de retirarada da escala de todos os servidores acima de 60 anos e gestantes.

Fonte e foto SES