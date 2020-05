O prefeito Marcos Santana é um covarde e antidemocrático , diz Betão do Povo

09/05/20 - 09:26:26

Após fazer crítica ao prefeito por não firmar convênio com o hospital Senhor dos Passos nesse momento tão delicado que população está passando, precisando do sistema público de Saúde, ele me bloqueou no seu Instagram de forma antidemocrática.

O prefeito foge do diálogo, mesmo quando apresentamos soluções para melhorar a qualidade do sistema público de Saúde que está um caos com filha dele a frente desta pasta.

Prefeito, saia do discurso, seja democrático, aceite críticas e sugestões com intuito de melhorar a saúde nesse momento que estamos passando por causa da COVID-19.

E não confunda oposição com ser contra. Eu sou oposição, mas torço para o avanço de São Cristóvão e já te elogiei diversas vezes em entrevistas e, dessa forma, continuarei fiscalizando, criticando e elogiando quando for necessário.

Por. Betão do Povo