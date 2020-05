PC DIVULGA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO APREENDIDO EM GOLPE

09/05/20 - 07:40:20

A quantia será devolvida de acordo com o cronograma que inicia na próxima segunda-feira, 11

A Delegacia Regional de Polícia Civil de Maruim esclarece que a devolução do dinheiro e dos currículos profissionais apreendidos durante as investigações de estelionato envolvendo falsa promessa de emprego terá início na próxima segunda-feira, 11, a partir das 10h, na Delegacia de Rosário do Catete. Já na Delegacia Regional de Maruim, a devolução começará na terça-feira, 12, às 9h30. As vítimas receberão no mesmo município em que entregaram o dinheiro. Não será permitido uma vítima de Rosário receber em Maruim e vice-versa.

De acordo com o delegado Ataíde Alves, a grande preocupação é minimizar o risco de contágio pela Covid-19. “A saúde dos servidores e da população será priorizada. Sendo assim, foi necessário estabelecer dias e horários para que sejam evitadas aglomerações”, citou.

Tendo em vista a grande quantidade de documentos apreendidos, a devolução ocorrerá em duas etapas. Na primeira, só serão chamadas as pessoas que, além de entregarem o currículo profissional, pagaram a quantia de R$ 75. As demais pessoas, ou seja, aquelas que entregaram o currículo mas não chegaram a pagar a quantia, serão chamadas no final de maio, conforme divulgação oportuna por meio de nota da Delegacia Regional de Maruim.

Para que haja devolução do dinheiro, é necessário que o currículo do interessado se encontre na relação dos que foram apreendidos. É necessário, ainda, que o nome de tal pessoa conste nos registros de pagamento (caderno e papéis apreendidos) que se encontram na unidade policial. A devolução do dinheiro, portanto, só ocorrerá com o preenchimento dessas duas condições ao mesmo tempo.

O atendimento se dará por ordem de chegada e mediante apresentação de documento de identificação pessoal com foto. Só será permitido o acesso de uma pessoa por vez ao interior da unidade policial. As demais deverão aguardar na área externa do prédio, mantendo umas das outras a distância mínima de dois metros. Serão disponibilizadas marcações no chão.

Não é permitido estar acompanhado. Cada pessoa só será atendida no dia e horário determinado. A devolução observará a ordem alfabética e o mês de nascimento, conforme cronograma a seguir.

Ordem de devolução

LOCAL: DELEGACIA DE MARUIM

TERÇA-FEIRA (12 DE MAIO)

09h30min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “A”, “B” ou “C” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: JANEIRO, FEVEREIRO ou MARÇO

11h00min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “A”, “B” ou “C” que tenham nascido em algum dos seguinte meses: ABRIL, MAIO ou JUNHO

14h00min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “A”, “B” ou “C” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: JULHO, AGOSTO ou SETEMBRO

15h30min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “A”, “B” ou “C” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: OUTUBRO, NOVEMBRO ou DEZEMBRO

QUARTA-FEIRA (13 DE MAIO )

09h30min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “D”, “E” ou “F” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: JANEIRO, FEVEREIRO OU MARÇO

11h00min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “D”, “E” ou “F” que tenham nascido em algum dos seguinte meses: ABRIL, MAIO ou JUNHO

14h00min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “D”, “E” ou “F” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: JULHO, AGOSTO ou SETEMBRO

15h30min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “D”, “E” ou “F” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: OUTUBRO, NOVEMBRO ou DEZEMBRO

QUINTA-FEIRA (14 DE MAIO)

09h30min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “G”, “H” ou “I” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: JANEIRO, FEVEREIRO ou MARÇO

11h00min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “G”, “H” ou “I” que tenham nascido em algum dos seguinte meses: ABRIL, MAIO ou JUNHO

14h00min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “G”, “H” ou “I” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: JULHO, AGOSTO ou SETEMBRO

15h30min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “G”, “H” ou “I” que tenham nascido em algum dos seguinte meses: OUTUBRO, NOVEMBRO ou DEZEMBRO

SEXTA-FEIRA (15 DE MAIO)

09h30min – Pessoas cujo nome inicia com a letra “J” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: JANEIRO, FEVEREIRO ou MARÇO

11h00min – Pessoas cujo nome inicia com a letra “J” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: ABRIL, MAIO ou JUNHO

14h00min – Pessoas cujo nome inicia com a letra “J” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: JULHO, AGOSTO ou SETEMBRO

15h30min – Pessoas cujo nome inicia com a letra “J” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: OUTUBRO, NOVEMBRO ou DEZEMBRO

SEGUNDA-FEIRA (18 DE MAIO)

09h30min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “K”, “L” ou “M” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: JANEIRO, FEVEREIRO ou MARÇO

11h00min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “K”, “L” ou “M” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: ABRIL, MAIO ou JUNHO

14h00min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “K”, “L” ou “M” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: JULHO, AGOSTO e SETEMBRO

15h30min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “K”, “L” ou “M” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO

TERÇA-FEIRA (19 DE MAIO)

09h30min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “N”, “O”, “P”, “Q”, “R” ou “S” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: JANEIRO, FEVEREIRO OU MARÇO

11h00min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “N”, “O”, “P”, “Q”, “R” ou “S” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: ABRIL, MAIO ou JUNHO

14h00min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “N”, “O”, “P”, “Q”, “R” ou “S” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: JULHO, AGOSTO ou SETEMBRO

15h30min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “N”, “O”, “P”, “Q”, “R” ou “S” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: OUTUBRO, NOVEMBRO ou DEZEMBRO

QUARTA-FEIRA (20 DE MAIO)

09h30min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “T”, “V”, “W”, “X”, “Y” ou “Z” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: JANEIRO, FEVEREIRO OU MARÇO

11h00min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “T”, “V”, “W”, “X”, “Y” ou “Z” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: ABRIL, MAIO ou JUNHO

14h00min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “T”, “V”, “W”, “X”, “Y” ou “Z” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: JULHO, AGOSTO ou SETEMBRO

15h30min – Pessoas cujo nome inicia com as letras “T”, “V”, “W”, “X”, “Y” ou “Z” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: OUTUBRO, NOVEMBRO ou DEZEMBRO

LOCAL: DELEGACIA DE ROSÁRIO DO CATETE

SEGUNDA-FEIRA ( 11 DE MAIO):

14h – Pessoas cujo nome inicia com a letra “A” que tenham nascido em algum dos seguinte meses: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO ou JUNHO

16h – Pessoas cujo nome inicia com a letra “A” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO ou DEZEMBRO

TERÇA-FEIRA (12 DE MAIO):

10h – Pessoas cujo nome inicia com as letras “C” ou “D” ( qualquer mês de nascimento)

14h – Pessoas cujo nome inicia com a letra “E” (qualquer mês de nascimento)

QUARTA-FEIRA (13 DE MAIO):

10h – Pessoas cujo nome inicia com as letras “F”, “G”, “H” ou “I” (qualquer mês de nascimento)

14h – Pessoas cujo nome inicia com a letra “J” que tenham nascido em algum dos seguinte meses: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO ou JUNHO;

QUINTA-FEIRA (14 DE MAIO)

10h – Pessoas cujo nome inicia com a letra “J” que tenham nascido em algum dos seguintes meses: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO ou DEZEMBRO

14h – Pessoas cujo nome inicia com as letras “K”, “L”, “M”, “N”, “O” ou “P” ( qualquer mês de nascimento)

SEXTA-FEIRA (15 DE MAIO)

10h – Pessoas cujo nome inicia com as letras “R”, “S” OU “T” (qualquer mês de nascimento)

14h – Pessoas cujo nome inicia com as letras “V”, “W”, “X”, “Y” ou “Z” (qualquer mês de nascimento)

Fonte e foto SSP