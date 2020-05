PM PRENDE TRÊS SUSPEITOS POR ROUBO A ÔNIBUS NO BAIRRO INDUSTRIAL

09/05/20 - 06:00:08

Equipe da Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) efetuou, na tarde desta sexta-feira, 8, a prisão de três suspeitos de roubo a um transporte coletivo no bairro Industrial.

Ao realizarem o patrulhamento no bairro, a guarnição foi solicitada por populares que informaram o assalto. De acordo com as denúncias, cinco indivíduos haviam cometido o crime e fugido em direção à avenida Euclides Figueiredo, e, em seguida, entrando na área do Parque da Cidade.

A guarnição deu início ao acompanhamento através da mata do parque, quando conseguiram avistar de longe os suspeitos. Ao perceberem a aproximação policial, um dos suspeitos abriu fogo contra a guarnição, que revidou.

Três suspeitos foram detidos e dois conseguiram se evadir, levando a arma que efetuou os disparos com eles. Em posse dos suspeitos detidos estavam os pertences oriundos do roubo e uma arma branca. Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos para a Central de Flagrantes.

Informações e foto SSP