PMA CAPACITA MÉDICOS QUE ATUARÃO NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ARACAJU

09/05/20 - 06:00:32

Nesta sexta-feira (08), por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Prefeitura de Aracaju capacitou, no Centro de Educação Permanente da Saúde (Ceps), os médicos que atuarão no hospital de campanha, no atendimento de pacientes infectados pelo coronavírus que necessitem de internamento.

A atualização tem como objetivo capacitar os profissionais para abordagem, identificação, manejo clínico e tratamento dos casos suspeitos de covid-19s, conforme Protocolo do Ministério da Saúde. A gestão municipal tem se preocupado em qualificar seus trabalhadores com relação à situação do enfrentamento do covid-19.

“O Ceps já vem realizando capacitações de médicos que vão atender nos serviços de referência para as síndromes gripais. Hoje, estamos conversando com os médicos que vão trabalhar no hospital de campanha. Falamos do fluxograma de atendimento em Aracaju, o uso de EPI ao se paramentar e desparamentar sem se contaminar, e os tipos de casos suspeitos. Para que tudo isso nos ajude a ter e poder ofertar uma assistência segura aos nossos profissionais e pacientes”, explica a coordenadora do Ceps, Jane Curbani.

De acordo com o coordenador de leitos da covid-19, médico Flávio Arcângelis, na capacitação estão sendo colhidas as experiências dos profissionais e também transmitido o que tem de novo. “Falamos do fluxograma de atendimento em Aracaju, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) ao se paramentar e desparamentar sem se contaminar, e os tipos de casos suspeitos. Para que tudo isso nos ajude a ter e poder ofertar uma assistência segura aos nossos pacientes”, explica.

Contratação de Médicos

Os médicos interessados em aderir ao chamamento público podem efetuar a solicitação de inscrição a partir do preenchimento de formulário disponibilizado na sede da Secretaria Municipal da Saúde – rua Nely Correia de Andrade, 50, bairro Coroa do Meio -, local onde o profissional deverá comparecer para a entrega da documentação exigida no edital e formalizar a contratação.

Ainda de acordo com o edital publicado, o contrato terá validade de seis meses, e pode ser prorrogado por igual período ou enquanto durar o estado de emergência em saúde pública reconhecido pelo Ministério da Saúde. O vínculo de trabalho pode ser feito através de duas modalidades. Uma delas é a de Pessoa Jurídica (PJ), em que o médico pode ter uma carga horária através da sua empresa médica prestadora de serviço de até 36h por semana, que podem ser distribuídas em regimes de plantão 12h, 24h ou 36h.

Ainda de acordo com Flávio, há também a possibilidade de contratação por Pessoa Física (PF), através de um contrato emergencial aprovado nesse contexto de pandemia, que também pode ser de até 36h. “O mesmo médico pode ter até dois contratos, sendo um PJ, de até 36h, e uma Pessoa Física também de até 36h. Ou o médico pode também ter dois contratos de até 36h apenas enquanto Pessoa Física. Então tem espaço pra muita atuação médica e nós estamos precisando bastante”, ressalta.

Fonte e foto AAN