SEJUC DIZ QUE 7 SERVIDORES TERCEIRIZADOS TESTARAM POSITIVO PARA O COVID-19

09/05/20 - 08:24:44

A Secretaria de Justiça, Trabalho e Defesa do Consumidor (Sejuc) informa que sete servidores terceirizados da empresa Reviver e que atuam na Cadeia Pública de Areia Branca testaram positivo para a Covid-19.

Segundo os primeiros levantamentos, provavelmente, a transmissão aconteceu de forma comunitária, já que não há contato entre os servidores com o pavilhão de quarentena instalado na cidade. Nenhum policial penal foi acometido pela doença.

Há dois internos com a doença, um do Compajaf e outro do Copemcan. Dentro das unidades prisionais estão sendo distribuídos equipamentos de proteção individual para todos os servidores. Todo procedimento de atendimento médico e isolamento dos servidores foi feito e novos testes foram realizados. Os servidores estão isolados e passam bem.

Os protocolos de segurança, inclusive em conformidade com a Secretaria de Saúde (SES) para frear a disseminação do Coronavírus estão sendo adotados. Além dos equipamentos de proteção individual distribuídos, foram adotados protocolos como identificação, isolamento, acompanhamento, realização de exames e manutenção do distanciamento.

A Sejuc reforça que a Cadeia Pública de Areia Branca não tem ligação e contato com o pavilhão de quarentena, instalado na antiga penitenciária e que vai servir, futuramente, para o regime semiaberto do sistema prisional.