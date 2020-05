UNICEF REALIZA CAPACITAÇÕES ONLINE DE GESTORES DE MUNICÍPIOS SERGIPANOS

09/05/20 - 07:26:55

Conteúdo inclui orientações técnicas do UNICEF aos municípios na prevenção e resposta à pandemia de coronavírus e orientações relacionadas à metodologia regular do Selo UNICEF, cujo ciclo termina este ano.

Durante o mês de maio, UNICEF e parceiros técnicos realizam capacitações online direcionada a todos os 1.924 municípios dos 18 estados do Semiárido e Amazônia legal brasileira. Os encontros serão virtuais, seguindo as recomendações de segurança das autoridades de saúde para conter a propagação do coronavírus (Covid-19).

Em Sergipe, as capacitações virtuais acontecem nos dias 19, 20 e 22 de maio e envolvem representantes de 43 municípios. A formação inclui 12 videoaulas e uma série de encontros virtuais ou webinars junto a gestores públicos municipais, agrupados dentro de seus estados ao longo das próximas semanas.

Apoio do UNICEF na resposta à pandemia de coronavírus

O conteúdo foi adaptado ao cenário atual com a inserção de orientações de suporte aos municípios acerca da prevenção e resposta à pandemia com contribuições de especialistas do UNICEF nas áreas de participação de adolescentes, educação, proteção, políticas sociais e saúde.

“Todas essas medidas foram adotadas para que pudéssemos continuar apoiando cada município a seguir com o Selo UNICEF em tempos de isolamento social e respeito às peculiaridades de cada região, além de considerar os impactos da pandemia nas cidades e, naturalmente, em todas as crianças e adolescentes”, disse o chefe do UNICEF para o território do Semiárido, Dennis Larsen.

Também serão abordadas as ações relativas aos direitos das crianças e dos adolescentes que os municípios ainda precisam comprovar para alcançar o Selo UNICEF e, quando necessário, as alternativas diante do momento atual. Os participantes têm até 30 de junho para comprovar, também de forma online, as atividades, por isso esclarecimentos sobre a comprovação e a simplificação desse processo também fazem parte dos temas detalhados nos encontros.

“Esperamos o máximo engajamento dos municípios nesta etapa final do Selo UNICEF. É fundamental o compromisso dos gestores, técnicos e lideranças comunitárias municipais na realização dos direitos de crianças e adolescentes”, de acordo com Anyoli Sanabria, coordenadora do UNICEF na Amazônia Legal.

Os encontros virtuais integram o 6º Ciclo de Capacitação, previsto na metodologia do Selo UNICEF desde o início desta edição, em 2017, como parte fundamental para seu encerramento. Desde março, quando foi anunciada a suspensão dos encontros presenciais, o UNICEF e seus parceiros vêm trabalhando para oferecer soluções não presenciais para que os conteúdos previstos pudessem ser compartilhados com todos os 1.924 municípios participantes do Selo UNICEF.

Apesar de não presencial, a participação remota de gestores municipais, articuladores do Selo UNICEF nos municípios e presidentes do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente está garantida através de ferramentas de teleconferência e plataformas de encontros virtuais.

Por Débora Melo