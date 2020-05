Restaurantes e operações de alimentação dos shoppings funcionam em sistema de delivery

Atentos às orientações de distanciamento social e seguindo as determinações do Poder Público (Decreto Estadual N° 40.592/20), os shoppings Jardins e RioMar Aracaju mantêm a suspensão de suas atividades até o dia 18 de maio.

Unindo esforços para atender à sociedade em seus serviços essenciais, o hipermercado funciona em horário especial e algumas operações trabalham em sistema de delivery.

No Shopping Jardins, o GBarbosa funciona de segunda a sábado, das 7h às 20h, e aos domingos, das 7h às 19h. No RioMar Aracaju, o GBarbosa abre de segunda a sábado, das 8h às 19h e aos domingos, das 8h às 18h. O atendimento preferencial a idosos e grupos de risco acontece diariamente das 7h às 8h (Jardins) e das 8h às 9h30 (RioMar). De acordo com a Lei Estadual N° 8.677/20, o acesso é permitido apenas a pessoas que estejam utilizando máscara de proteção.

Dia das Mães

No próximo domingo, 10 de maio, será celebrado o amor entre mães e filhos. Para homenagear essas mulheres especiais, os shoppings Jardins e RioMar brindam o público com um catálogo digital com sugestões de presentes para mães de diferentes estilos. Através da plataforma hospedada nos sites dos empreendimentos, é possível escolher e comprar o presente nas lojas favoritas com segurança e o conforto de receber o produto em casa ou na residência da homenageada. O ‘Especial Dia das Mães’ está disponível nos endereços www.shoppingjardins.com.br/maes e www.riomararacaju.com.br/maes .

Neste momento em que todos estão em casa, outra boa sugestão para surpreender na homenagem é dar uma pausa na cozinha, preparar uma bela mesa e utilizar os sistemas de delivery para pedir as refeições preferidas da família. Para auxiliar na escolha, 12 operações de alimentação dos shoppings Jardins e RioMar oferecem cardápios especiais.

Confira os serviços de entrega em domicílio disponíveis neste Dia das Mães:

Bob’s

Pedidos: iFood | Uber Eats | Rappi

Cardápio: Combos com sanduíche, fritas e refrigerante, sanduíches gourmet, milkshakes e sundaes.

Café Donuts

Pedidos: iFood

Cardápio: Doce de leite, banana com canela, frutas vermelhas, creme de baunilha e chocolate adicionam ainda mais sabor aos donuts de massa leve e aerada. Seja confeitado, recheado, no formato de anel ou mini, opções não faltam para os apreciadores do tradicional doce norte-americano. Brownie e muffins também integram o menu.

Camarão e Cia

Pedidos: iFood

Cardápio: Especialista em frutos do mar com destaque para as massas, strogonoff de camarão e camarão ao catupiry, o restaurante oferece também iguarias a base de peixe, frango, além de gratinados e pastéis. As novidades do cardápio ficam por conta dos pratos para a família.

Camarada Camarão

Pedidos: iFood

Cardápio: Opções variadas e bem servidas com pratos à base de camarão, peixe e frango, linha fit, vegetariana e menu due, além de deliciosas sobremesas.

Casa Alemã

Pedidos: (79) 3301-4444 | www.casaalema.com.br

Cardápio: Almoço executivo (com opção vegetariana), lasanhas, massas, saladas, sopas e bebidas, além dos tradicionais doces, tortas e salgados.

Gelateria Moderna

Pedidos: iFood |Uber Eats| Rappi | www.deliverydireto.com.br/gelateriamoderna – das 12h às 20h

Cardápio: Gelatos, brownie, palha italiana, waffle, milk shake e açaí. Confira os sabores disponíveis no dia pelos aplicativos.

Kopenhagen

Pedidos: Rappi | WhatsApp (79) 99998-6158

Cardápio: Bombons, tabletes e iguarias à base de chocolate, como Nhá Benta, lajotinha, língua de gato e outros clássicos.

Madero

Pedidos: iFood

Cardápio: Entre as opções estão sanduíches gourmet, cheeseburgers, falafel vegetariano e vegano, linguicinha de pernil, mini coxinhas de frango, chicken fingers, porção de fritas, brigadeiro de colher, brownie, além e itens congelados para fazer em casa, como pão crocante e hambúrguer, e bebidas.

Perfeito Pedaço

Pedidos: | (79) 99172-6802 (delivery) l 99133-6802 (atendimento personalizado) das 12h às 18h

Cardápio: Salgados, tortas e doces sem glúten, sem lactose e bebidas.

Rancho do Cupim Express

Pedidos: iFood |Uber Eats – 10h às 17h

Cardápio: Cuscuz recheado, pratos executivos com carnes, frango e peixes grelhados, strogonoff, pratos infantis, hambúrgueres artesanais e bebidas.

Rei do Mate

Pedidos: iFood

Cardápio: Além da diversidade de bebidas à base de mate, a casa dispõe de salgados, sanduíches, sucos detox, açaí, sobremesas e produtos congelados, como pão de queijo, cookie e broa de milho.

Sal e Brasa

Pedidos: iFood | Uber Eats – 10h30 às 16h30

Cardápio: Pratos executivos com carnes bovina e suína, frango, peixes e cortes especiais, galetos, massas, risotos, pratos infantis e bebidas, além de combos com sanduíche, fritas e refrigerante.

Va Bene

Pedidos: iFood

Cardápio: Tradicionais massas italianas (como fettuccine Bologna e penne Amatriciana) e massas especiais (como Sardegna e Gamberíssimo com molho artesanal e camarões), além de pizzas, calzones e bebidas. Dentre as novidades, estão os combos para a família, que servem 2 ou 3 pessoas.

