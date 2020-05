Grupo Banese inicia distribuição de máscaras a populações vulneráveis

A distribuição está sendo realizada por meio das Secretarias de Estado da Saúde e da Inclusão e Assistência Social, além de instituições voluntárias

Em mais uma ação de combate à disseminação do COVID – 19, o Grupo Banese, através do Instituto Banese, iniciou a entrega de 420 mil máscaras de tecido às secretarias e órgãos responsáveis pela distribuição entre populações vulneráveis. Até o momento, mais de 26 mil unidades desse equipamento de uso obrigatório para prevenção ao coronavírus, já foram repassadas às Secretarias de Estado da Saúde (SES) e da Inclusão e Assistência Social (SEIAS), que já iniciaram essa distribuição. O grupo de voluntários U.T.Riso também recebeu máscaras para distribuição entre familiares de pacientes oncológicos.

As 420 mil máscaras de tecido confeccionadas por costureiras da Cidade de Tobias Barreto, no Complexo Industrial Gov. Marcelo Déda, é resultado de uma ação conjunta entre o Grupo Banese e o Governo do Estado, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (CODISE), e apoio da Secretaria de Educação de Nossa Senhora do Socorro, da empresa Pop Show Industrial e do Restaurante Comida Caseira, que além de contribuir com o combate à pandemia em Sergipe gerou mais de 50 empregos temporários.

Tendo em vista que a iniciativa busca possibilitar que pessoas em situação de vulnerabilidade também adotem essa medida de proteção, as máscaras já começaram a chegar no seu destino final. Os usuários do Restaurante Popular Padre Pedro já receberam as 5 mil máscaras destinadas à Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social. Juntamente com as máscaras, orientações sobre o uso e higienização adequada foram repassadas aos frequentadores do local.

Já a Secretaria de Estado da Saúde recebeu 20 mil unidades. Dessas, 5 mil foram entregues à Associação Sergipana de Pessoas com Doenças Raras (ASPDR) para distribuição entre seus beneficiários e 15 mil estão sendo distribuídas entre acompanhantes de pacientes do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). “Nesse momento de coronavírus a gente fica feliz com iniciativas dessa grandeza. Pensar no próximo é muito importante, principalmente naqueles que estão dentro de um hospital com pessoas contaminadas”, diz Ana Célia Silva, que acompanha o esposo internado há mais de trinta dias.

Outras 1400 foram destinadas ao grupo voluntário U.T.Riso, que irá distribuir entre familiares de pacientes do setor de Oncologia do HUSE. Fátima Basto, uma das integrantes do grupo, agradece ao reforçar a grande demanda por cuidados no setor de oncologia. “Com essa doação daremos mais segurança para as mães desses pacientes. É uma parceria muito bonita do Grupo Banese e de todos os envolvidos nessa ação. A minha gratidão em nome da U.T. Riso e dos palhaços do projeto é imensa e enquanto pessoa e profissional da saúde sei da importância dessa mobilização. É de iniciativas que olhem pela humanidade que precisamos nesse momento”, afirma.

Para o presidente do Banco do Estado de Sergipe, Fernando Soares da Mota, essa é mais uma iniciativa que comprova que o Banese está junto dos sergipanos. “Nesse momento de tantos desafios, o Banese se junta aos sergipanos através de ações que ajudam a preservar vidas. A máscara é considerada um simples e eficaz instrumento de proteção, mas que infelizmente nem todos têm acesso, por isso consideramos importante confeccionar e distribuir garantindo que milhares de sergipanos em situação de vulnerabilidade tenham mais esse meio de segurança contra o coronavírus”, afirma.

Milhares de máscaras continuam sendo confeccionadas e gradativamente serão entregues a outras parcelas da população, garantindo que mais sergipanos sejam beneficiados.

O Grupo do Banese é composto pelo Banese e pela Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (SEAC), administradora do cartão Banese Card e da rede de adquirência TKS. Ainda fazem parte do grupo, a Banese Administradora e Corretora de Seguros, o Instituto Banese de Seguridade Social (SERGUS), a Caixa de Assistência dos Empregados do Banese (CASSE) e o Instituto Banese.

