PAI DE VEREADOR E MORADOR DEPREDAM BARREIRA SANITÁRIA EM SÃO FRANCISCO

10/05/20 - 07:37:03

No final da tarde deste sábado (09), o senhor Gilmar (conhecido como Caldinho), pai do vereador Luan, acompanhado de um outro morador, Zé Beto, depredaram uma barreira sanitária montada pela Prefeitura na entrada do município de São Francisco.

“Um absurdo! Em época de pandemia, profissionais da saúde se arriscando todos os dias para manter o controle do coronavírus em nossa cidade, nossa barreira sanitária foi vítima de atos de selvageria e vandalismo”, lamentou a administração municipal através das suas redes sociais.

Segundo relato de moradores que presenciaram o fato, Caldinho e Zé Beto pararam o carro onde estavam e atacaram o toldo, jogando os banners e faixa no chão, além de desferirem palavras de baixo calão.

O ato de vandalismo foi registrado na Delegacia Plantonista de Propriá pela coordenadora da barreira sanitária, Silvânia Inácio de Lima, que chegou ao local minutos após o fato. A polícia deve abrir inquérito para apurar os motivos que levaram a depredação do patrimônio público pelos dois moradores.

ASCOM/PMSF