Além de casos suspeitos, MonitorAju passa a monitorar casos confirmados de covid-19

11/05/20 - 09:05:23

Em funcionamento desde o mês de março, o canal de atendimento MonitorAju tem ampliado seus serviços e, atualmente, além de prestar orientação à população sobre o coronavírus e monitorar a situação dos casos suspeitos, também passou a acompanhar os casos confirmados de covid-19, cujos infectados estão em isolamento domiciliar, mais uma medida adotada pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), para resguardar a saúde e, sobretudo, a vida da população.

Diariamente, centenas de ligações são recebidas através do sistema que, via telefone, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Conforme a coordenadora do MonitorAju, Cynthia Rocha, são três as fontes de informação que compõe o sistema: via telefone, ou seja, pelo canal de atendimento 0800 729–3534; pelo site (www.aracaju.se.gov.br/monitoraju), por meio de preenchimento do formulário; e no aeroporto da capital, onde é feito o cadastro dos passageiros que desembarcam.

Até o momento, já foram cadastradas cerca de 10 mil pessoas através do 0800, aeroporto e pelo link no site, das quais mais de 1.130 recebem ligações diárias como parte do trabalho de monitoramento.

“Essas mais de mil pessoas são as que já tiveram o resultado positivo para covid-19 e também para os usuários sintomáticos. Nosso trabalho envolve toda uma orientação e procuramos verificar como está o estado de saúde dos usuários. Além de podermos prestar um auxílio maior em casos em que a situação se agrave, também auxiliamos a preparar a rede para atender a esses casos que, por ventura, vierem a se agravar. Fazemos esse acompanhamento todos os dias, de domingo a domingo”, destaca a coordenadora do MonitorAju.

Ao todo, são mais de 80 profissionais que atuam no serviço. Formados em diversas áreas, a maioria deles foi realocada por compor o grupo de risco e não poder atuar na linha de frente contra o vírus. Mas, mesmo no teleatendimento, todos têm atuado para garantir a prestação de um serviço qualificado à população.

“O MonitorAju já estava consolidado como uma ferramenta importantíssima contra a covid-19 pela agilidade e fácil acesso proporcionados aos usuários que recebem orientações sobre a doença, isolamento domiciliar, quando e onde deve procurar uma avaliação médica entre outras, além de fazer uma triagem dos casos sintomáticos cadastrados afim de monitorar esses usuários por até 14 dias, acompanhando a evolução do quadro de saúde. Agora, estamos também com o monitoramento dos casos confirmados da covid-19 que estão em isolamento domiciliar e dos contatos diretos desses casos. Ou seja, é mais um serviço que vem a contribuir e reforçar as medidas que vêm sendo adotadas pela Prefeitura”, explica Cynthia Rocha.