Bancos leiloam mais de 100 imóveis com descontos de até 64%

11/05/20 - 15:14:42

Unidades estão disponíveis em 14 estados

Os bancos Santander e Pan colocam à venda mais de 100 imóveis, com valores até 64% abaixo das avaliações de mercado. Usados como opção mais em conta para comprar a casa própria ou investimento em tempos de economia desfavorável, os pregões ganham cada vez mais adeptos. As oportunidades para arremate no site da Sold, empresa de leilões do Grupo Superbid, estão disponíveis até o dia 27 de maio.

As unidades estão presentes em 14 estados. São Paulo é o que apresenta o maior número de lotes (39), seguido por Minas Gerais (11), Rio de Janeiro (09), Rio Grande do Sul (7), Paraná (6), e Ceará (5). Há opções de casas, apartamentos e imóveis comerciais com lances iniciais a partir de R$ 47 mil, como uma casa em Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, com 120 metros quadrados de área total.

A região Sudeste concentra o maior número de imóveis. Ao todo, os interessados podem escolher entre 62 unidades. Em São Paulo, as oportunidades começam em R$ 86 mil e podem chegar a R$ 1,2 milhão. Um apartamento de 92 metros quadrados de área total, no bairro Jardim São Carlos, Zona Leste da capital, pode ser arrematado a partir de R$ 132,3 mil, valor 44% abaixo do preço de avaliação. Na Zona Sul, um apartamento desocupado, com 85 metros quadrados de área total, recebe lances a partir de R$ 214,5 mil.

No Sul do país estão à venda 18 imóveis. Em Joinville (SC), um apartamento desocupado, de 67 metros quadrados de área total, avaliado em R$ 234 mil, pode ser arrematado a partir de R$ 131 mil (44% de desconto em relação ao valor de avaliação).

O Nordeste possui 14 unidades à venda. Em Pernambuco, no município de Cabo de Santo Agostinho, uma casa desocupada, com área total de 203 metros quadrados está disponível a partir de R$ 181, 5 mil. O imóvel está avaliado em R$ 326 mil. Imóveis comerciais também estão à venda, como uma loja de 92 metros quadrados, em Lauro de Freitas, na Bahia, com lance inicial de R$ 107,5 mil.

De acordo com o CEO da Sold, Henri Zylberstajn, os pregões permanecem como atrativo por causa dos descontos em relação ao preço de mercado. Segundo ele, os descontos nas unidades atraem pessoas que desejam comprar a casa própria ou investir.

– Temos imóveis com o financiamento com taxas muito atrativas em até 420 meses e unidades algumas unidades virão com débitos de condomínio e IPTU totalmente quitados -, analisa Zylberstajn.

Confira os imóveis disponíveis nas regiões de Aracaju e Nossa Senhora da Glória (SE)

Apto de 131 m² em Aracaju

Lance inicial: R$ 275.550

Encerra em: 26 de maio às 11 h

https://www.sold.com.br/lote/ver/1491358

Apto de 182 m² em Aracaju

Lance inicial: R$ 375.787

Encerra em: 26 de maio às 11 h

https://www.sold.com.br/lote/ver/1491360

Casa de 300 m² em Aracaju

Lance inicial: R$ 226.800

Encerra em: 26 de maio às 11 h

https://www.sold.com.br/lote/ver/1491404

Casa de 120 m² em Nossa Senhora Da Glória

Lance inicial: R$ 47.250

Encerra em: 26 de maio às 11

https://www.sold.com.br/lote/ver/1491428

Todas as unidades disponíveis no site da Sold podem ser visitadas e o agendamento deve ser feito pelo e-mail [email protected]

Como participar

Os leilões são abertos a qualquer pessoa. Basta se cadastrar no site www.sold.com.br, criar um login e senha para se habilitar a ofertar lances no leilão de interesse. A partir daí, basta acompanhar os lances no dia marcado para o encerramento. O método usado na Internet é o mesmo de qualquer leilão: quem der o maior lance leva a oferta.

Serviço:

Leilão banco Santander

Encerramento: até 26 de maio, às 11h

Link: https://www.sold.com.br/santander

Leilão banco Pan

Encerramento: 27 de maio, às 12h

Link: https://www.sold.com.br/bancopan

Sobre a Sold

Fundada em 2008, a Sold é uma das empresas mais importantes no segmento de leilões no Brasil. Especializada em venda de imóveis, veículos de estoque excedente e em desativações corporativas, industriais e hoteleiras, a empresa possui mais de 3 milhões de usuários cadastrados em seu banco de dados, sendo 75% pessoas físicas e 25% pessoas jurídicas. Presente em 14 estados do Brasil, a Sold leiloou no ano passado mais de R$ 700 milhões em ativos. Para este ano, a previsão é alcançar R$ 1 bilhão. Além de imóveis e veículos, o portfólio da organização inclui equipamentos industriais e agrícolas, máquinas, eletrônicos e bens de consumo em geral.

Por Larissa Sales

Sold Leilões