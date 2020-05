Conselho de Psicologia promove debate sobre atuação do profissional no processo educativo

11/05/20 - 09:33:27

A Psicologia Escolar, como campo da psicologia, possibilita articulação com a área da educação com o objetivo de promover melhorias no ambiente escolar. Para além da relação psicologia-educação com foco em corrigir alguns problemas de aprendizagem e adaptação do aluno à escola, profissionais têm contribuído de forma significativa no desempenho dos alunos e na promoção de um ambiente escolar saudável para estudantes, professores e funcionários.

“A psicologia escolar/educacional é uma área muito vasta, em amplo crescimento e que tem muito a contribuir com o processo de ensino-aprendizagem, mas muitos profissionais ainda têm dúvidas sobre como atuar nesse âmbito”, explicou a psicóloga Kezyane Karine Morais Araújo de Menezes (CRP 19/1582), Conselheira do Conselheiro Regional de Psicologia de Sergipe, membro do GT Psicologia Escolar e Inclusão, GT de Psicologia Organizacional e do Trabalho e Presidente da Comissão de Contas do CRP19.

Para discutir esse assunto, o Grupo de Trabalho Psicologia Escolar e Inclusão, ligado à Comissão de Direito Humanos do CRP19, promove nesta terça-feira, 12, às 16h, uma Live no Instagram @gtpsiescolar.

A transmissão ao vivo contará com a participação de duas integrantes do GT, a psicóloga clínica e docente do ensino superior, Milena Aragão (CRP 19/3173), especialista em Gestão de Pessoas, Mestre e Doutora em Educação, autora dos livros “Castigos escolares: conversando com professores” e ‘ Um pouco mãe, um pouco professora: conversas sobre a mulher na docência” e a psicóloga clínica e orientadora profissional, Ana Karolina Nunes Silveira (CRP19/3053), especialista em psicologia escolar/educacional, certificada em hipnoterapia cognitiva comportamental.

Por Amália Roeder

Assessoria de Comunicação CRP19