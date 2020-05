DEPUTADOS ESTADUAIS E SERVIDORES DA ALESE COM COVID-19 SEGUEM ESTÁVEIS

11/05/20 - 08:43:49

Os deputados Luciano Bispo (MDB) e Zezinho Sobral (PODE), diagnosticados com a Covid-19, continuam cumprindo o período da quarentena em casa, assim como os demais servidores da Assembleia Legislativa de Sergipe.

De acordo com o presidente da Alese, desde que foi detectado com a doença causada pelo novo coronavírus, foi medicado e está tomando todos os cuidados necessários. “Estou bem graças a Deus; continuo isolado no meu quarto, tomando todos os cuidados, mesmo não tendo desenvolvido nenhum sintoma da covid-19. Em breve estaremos vencendo esse período da pandemia”, destaca.

Luciano Bispo também ressaltou a importância de providenciar imediatamente os serviços de desinfecção de todo o prédio da Assembleia Legislativa de Sergipe. “A desinfecção do prédio foi uma medida adotada para dar uma maior segurança e tranquilidade aos trabalhadores”, entende.

Estável

O líder do Governo na Alese, deputado Zezinho Sobral, também apresenta quadro estável e continua assintomático. “Sigo em isolamento rigoroso em minha residência, monitorado e obedecendo os cuidados e as orientações médicas”, informa.

Zezinho Sobral reforçou aos sergipanos, a importância de manter o isolamento social para combater a proliferação do novo coronavírus. “O isolamento é muito importante; é urgente a necessidade de manter o distanciamento social para que possamos conter a propagação da covid-19”, enfatiza.

O diretor geral da Alese, Roberto Bispo e os demais servidores que testaram positivo para a covid-19, também estão recebendo cuidados médicos e cumprindo o período de isolamento.

Por Aldaci de Souza – Foto Rede Alese