DIRETOR DO DESIPE TESTA POSITIVO PARA COVID-19, ESTÁ EM CASA EM PASSA BEM

A Secretaria da Justiça, Trabalho e Defesa do Consumidor (Sejuc) informa que o diretor do Departamento do Sistema Prisional (Desipe), Agenildo Machado de Freitas Júnior, testou positivo para a Covid-19. O resultado do teste foi divulgado nesta segunda-feira, 11.

Agenildo Júnior realizou o teste na última terça-feira, 5, depois que alguns parentes também contraíram o novo coronavírus. Desde o dia em que foi submetido ao exame ele está em isolamento domiciliar, não apresenta qualquer sinal de sintomas típicos da doença e passa bem.