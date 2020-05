Governo amplia ponto facultativo e libera construção civil

11/05/20 - 16:20:57

Novo decreto também reforça a autorização para o funcionamento das atividades de construção civil para obras públicas consideradas essenciais

O Governo do Estado informa que ampliará, por meio do Decreto Nº 40.597, que será publicado no Diário Oficial desta terça-feira (12), o ponto facultativo nas repartições públicas estaduais da administração direta e indireta para as sextas-feiras, excetuando as atividades essenciais estabelecidas anteriormente. Também está mantido o ponto facultativo às segundas-feiras, como já vinha ocorrendo. A medida objetiva diminuir ainda mais a circulação de pessoas em vias públicas devido ao crescimento contínuo do número de casos confirmados de coronavírus em Sergipe.

O decreto prevê ainda o funcionamento das atividades de construção civil para obras públicas consideradas essenciais.

Veja aqui o Decreto.