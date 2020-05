Hemose: Atendimento ao doador por agendamento evita aglomeração

11/05/20 - 16:15:21

As doações com hora marcada permitem maior controle no fluxo de pessoas e evita aglomerações. Com esse foco o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) vem intensificando as ações para divulgação do serviço de Agendamento para doação de sangue pelos telefones: (79)3225-8039 e 2359-3174.

O voluntário interessado e em condições saudáveis para doar pode ligar para buscar informações sobre os critérios básicos e ainda obter orientações sobre os procedimentos para o agendamento neste período de contenção do coronavírus.

As atividades realizadas pelo Hemocentro de Sergipe têm como finalidade repor os estoques de sangue O, A, B e Ab fator Rh positivo e negativo e evitar aglomeração com a implementação de medidas de segurança.

“Quando o cidadão chega à recepção do Hemose ele é acolhido por profissionais, informa o horário do seu agendamento e é direcionado para fazer a assepsia das mãos., primeiro com água e sabão, depois com o álcool em gel”, explicou a gerente de Ações Estratégicas da unidade, Rozeli Dantas.

Em seguida o voluntário segue o ciclo do doador, etapas que antecedem a coleta da bolsa de sangue. Assim, ele passa pelos serviços de cadastro, pré-triagem e triagem clínica, uma entrevista individual e sigilosa, onde o candidato a doação recebe outras orientações sobre cuidados para evitar a Covid-19.

“O trabalho cumpre a legislação do serviço orientada pelo Ministério da Saúde e reforça ainda mais os cuidados e segurança de funcionários e doadores para evitar a propagação do vírus. Para isso, o doador é questionado sobre viagens e possível contato com pessoas contaminadas com a enfermidade”, conclui a assistente social.

Critérios para doar

Para ser um doador de sangue é preciso estar em bom estado de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, peso acima de 50 Kg. Menor de 18 anos só pode doar mediante apresentação do termo de autorização dos pais ou responsável legal. É necessário portar documento de identidade original, com foto, válido em todo território nacional, podendo ser as carteiras, de identidade, motorista, trabalho, reservista ou ainda, o título eleitoral.

Fonte e foto assessoria