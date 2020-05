IML RECOLHE NOVE CORPOS NO FINAL DE SEMANA, SENDO QUATRO HOMICÍDIOS

11/05/20 - 06:37:15

O Instituto Médico Legal (IML) em Aracaju recolheu oito corpos neste final de semana, sendo quatro vitimas de homicídios, um acidente automobilístico, uma morte a esclarecer e ainda um enforcamento na capital.

Os corpos recolhidos foram de Antônio Alves Lima, 59 anos, morte por enforcamento em Aracaju; Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido no Hospital de Itabaiana, morte violenta por arma de fogo; Corpo sem identificação, sexo masculino, morte violenta por arma de fogo em Laranjeiras; Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido no HUSE, morte violenta por arma de fogo; Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido em Aracaju, causa morte a ser esclarecida; Mônica Maria da Silva Santos, 28 anos, vítima de acidente de trânsito na BR-101, em Nossa Senhora do Socorro; Gerson Ferreira do Nascimento, 97 anos, corpo recolhido no Hospital de Cirurgia, vítima de queda da própria altura; Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido no município de Tomar do Geru, morte violenta por arma de fogo; Antônio Carlos Souza de Jesus, 38 anos, vítima de acidente de trânsito em Aracaju.

As informações são do IML/SE