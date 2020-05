Morre em Aracaju o ex-prefeito de Canindé do São Francisco, Genivaldo Galindo da Silva

11/05/20 - 16:01:55

Morreu em Aracaju na manhã desta segunda-feira (11), o ex-prefeito de Canindé do São Francisco, Genivaldo Galindo da Silva, aos 74 anos.

As primeiras informações são de que Galindo passou mal no domingo (10) e teria sido encaminhado para Aracaju com problemas respiratórios e na madrugada ele voltou a passar mal, seu quadro se agravou e ele acabou morrendo.

No início da tarde ele teve o quadro agravado e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do conjunto Augusto Franco, onde morreu enquanto recebia atendimento médico.

Genivaldo Galindo residia em Sergipe desde a década 80 e iniciou na política em 1996, quando se elegeu prefeito de Canindé do São Francisco. Quatro anos depois, se reelegeu, tendo a nora Rosa Feitosa como sua vice.

Ele foi acusado de ter mandado furtar as urnas no cartório eleitoral para queimá-las visando encobrir denuncias de fraude do pleito, resultou em seu afastamento da Prefeitura. Meses, depois, foi preso sob a acusação de ter mandado matar o radialista Zezinho Cazuza.

Ele foi condenado, preso, fugiu e terminou sendo preso. Depois, conseguiu o relaxamento da prisão, mas quando a Justiça determinou a prisão dos condenados em 2ª instância, Galindo se entregou e permaneceu preso até o final da pena.

Com informações de Destaque Noticias