Nesta segunda, mais 30 casos e três mortes pelo Covid-19

11/05/20 - 21:50:47

Secretaria de Estado da Saúde registrou nesta segunda-feira, 11, mais 30 novos casos de Covid-19 em Sergipe. Com estes, sobe para 1.800 o número de casos da doença. Foram registrados mais três óbitos, todos de mulheres: 55 anos de Carmópolis, 58 anos de Nossa Senhora do Socorro, e 81 anos de idade de Itabaiana.

Também estão em investigação mais oito óbitos, sendo três mulheres: 23, 90 e 94 anos (Aracaju); e cinco homens: 36, 68 e 97 anos de idade (Aracaju), 57 anos (Japaratuba), e 61 anos (Estância). São Domingos apresentou o primeiro caso de Covid-19: um homem de 66 anos.

São 273 pessoas curadas pela doença. Foram realizados 5.874 exames e 4.074 foram negativados. Estão internados 114 pacientes, sendo 51 em leitos de UTI (19 na rede privada e 32 na rede pública) e 63 em leitos clínicos (16 na rede privada e 47 na rede pública). São 37 óbitos por Covid-19 em Sergipe.

A Secretaria da Saúde informou, ainda, que para manter a qualidade dos serviços, no domingo (10) o Lacen passou por um processo de desinfecção e organização geral e com isso foram processadas apenas 90 amostras. As atividades já voltaram ao normal e o laboratório passará a funcionar, a partir de hoje, 24 horas por dia.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 acesse *sergipecontraocoronavirus.net .br*