O empreendedor pode encontrar grandes oportunidades de negócio na crise

11/05/20 - 05:53:02

Conceituado no meio contábil do estado, o egresso e professor convidado da Unit para exame de suficiência e Enade, Rodrigo Dias Rosa foi o convidado da live “O Micro Empreendedor Individual e as mudanças provocadas pelo isolamento social”.

O consultor e instrutor do SEBRAE/SE trouxe em uma conversa informal com alunos, docentes e profissionais da área, observações sobre como encontrar grandes oportunidades de negócio diante de uma crise.

“Foi um momento muito importante para disseminar a educação de conteúdo e de qualidade, ainda mais em tempos de pandemia e de tanto Fake News”, disse Rodrigo.

Ele lembra que o tema tratado tem relevância para os alunos dos cursos de gestão pois representa uma oportunidade de promoverem orientações individuais ao micro e pequenos empreendedores.

Durante abordagem o consultor financeiro e tributário lembrou por diversas vezes a importância de estarmos atentos para as oportunidades de negócios que podem surgir a partir de soluções alternativas.

Rodrigo chegou a exemplificar que as orientações passadas pelos alunos podem representar uma importante fonte de renda, desde que sejam capazes de disseminar a cultura do empreendedorismo.

“O momento está difícil para todos e é em momentos assim que descobrimos nossa capacidade de reinvenção”, afirma.

A Live apresentada pelo professor Rodrigo Rosa atendeu ao convite formulado pelo coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unit, presencial e EAD, professor Cláudio Praxedes.

Fonte e foto assessoria