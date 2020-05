PM DIVULGA BALANÇO DA OPERAÇÃO FREIO DE ARRUMAÇÃO NO ESTADO

11/05/20 - 09:58:07

A ação conjunta cumpriu as normas do decreto governamental que restringe o funcionamento de lojas e serviços não essenciais

A Polícia Militar, em parceria com órgãos fiscalizadores, realizaram no sábado (09) mais uma edição da Operação Freio de Arrumação em áreas comerciais da capital e do município de Itabaiana.

Com o objetivo de fiscalizar estabelecimentos comerciais e ambulantes, a ação conjunta cumpriu as normas do decreto governamental que restringe o funcionamento de determinadas lojas e serviços tidos como não essenciais.

Ao todo, na capital foram fiscalizados 73 estabelecimentos, resultando em 41 orientações, 6 interdições, 26 notificações e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Já em Itabaiana, o patrulhamento foi realizado em diversos bairros e, durante a operação, 29 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, sendo dois flagrados descumprindo o decreto do governo. Os policiais efetuaram a confecção de ambos os termos respectivos à cada empreendimento comercial. Em outras 19 lojas foram feitas orientações para adequação às normas atuais vigentes.

A Polícia Militar agradece o empenho da tropa e de todos os órgãos parceiros durante a operação.

Fonte e foto: Ascom PM/SE