PMA e conselhos de saúde discutem evolução do enfrentamento ao coronavírus

11/05/20 - 13:38:28

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na manhã desta segunda-feira, 11, através de videoconferência, com representantes dos conselhos regionais de Medicina, Enfermagem, Odontologia e Fisioterapia, do Sindicato dos Médicos e da Sociedade Médica de Sergipe. O avanço do coronavírus em Aracaju, o fluxo de atendimento aos pacientes com síndromes gripais nas unidades de saúde, a disponibilização de equipamentos de proteção individual para os profissionais que atuam na rede municipal, a regulação para envio de pacientes para as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e o início do funcionamento do hospital de campanha na sexta-feira, 15, foram abordados na reunião.

Na abertura do encontro, a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, fez um relato das discussões que estão sendo realizadas entre a Prefeitura da capital e o governo estadual em relação à regulação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com ela, o objetivo é facilitar a transferência dos pacientes que evoluírem para quadro de maior gravidade.

Waneska também abordou as ações finais de montagem do hospital de campanha. Segundo ela, já há negociação com médicos para a contratação de 5 mil horas destes profissionais para atendimento no hospital. Também informou que a Secretaria da Saúde tem realizado o treinamento daqueles que irão atuar no hospital. Ela confirmou que o hospital será aberto na sexta-feira, 15.

Edvaldo atualizou sobre o trabalho da Prefeitura nas ações de cumprimento do decreto de distanciamento social e das discussões sobre os leitos de UTI. “Estamos trabalhando de maneira efetiva para combater a propagação do coronavírus em nossa capital. Além da conscientização da população sobre a importância do distanciamento social, temos feito a fiscalização do fechamento do comércio e das áreas públicas para evitar aglomerações. Ao mesmo tempo, estamos avançando nas medidas de saúde, e, neste sentido, a reunião com os conselhos e demais entidades têm sido fundamental, para que o atendimento ao paciente com covid-19 seja o mais eficiente possível. Por isso, precisamos evoluir na regulação de pacientes, da porta de entrada das urgências para as UTIs. Já conversei com o governador para que possamos unificar os protocolos entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Acredito que chegaremos a bom termo neste tema”, destacou o prefeito.

Participação das entidades

O presidente do Sindicato dos Médicos, João Augusto Oliveira, reconheceu os avanços do trabalho da Prefeitura no combate ao coronavírus. Ele também destacou a importância das reuniões periódicas que são realizadas entre o prefeito, gestores da administração municipal e representantes das entidades médicas, para a adoção de medidas. “Essas discussões têm sido importantes porque a partir daquilo que é discutido aqui, a Prefeitura tem aprimorado suas ações. Temos visto que, no caso da Prefeitura, o trabalho avançou. Uma medida importante, por exemplo, que tem sido tomada é a testagem dos profissionais de saúde quando há casos suspeitos e isso é bastante positivo”, avaliou João Augusto, que apresentou sugestões de melhorias na estrutura do hospital de campanha.

João Augusto também elogiou a aquisição de roupas privativas para os profissionais que atuarão no hospital de campanha, como forma de reduzir os riscos de contaminação. “É uma ação muito positiva porque, além dos equipamentos de proteção individual, os profissionais contarão com uma roupa privativa, o que reduz a possibilidade de contaminação pelo vírus. Essa também era uma preocupação das entidades de saúde e parabenizo a gestão municipal pela iniciativa”, reiterou.

De mesmo modo, o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito), Jader Pereira de Farias Neto, parabenizou a gestão municipal pelos esforços empreendidos no enfrentamento ao coronavírus para evitar o avanço da doença. “Parabenizo a Prefeitura pelos esforços para evitar o avanço do vírus, tanto com relação à população, quanto aos profissionais. Ao mesmo tempo, nos colocamos à disposição para contribuir com o treinamento dos profissionais que estão chegando para se somar às equipes neste enfrentamento”, salientou.

Assim como eles, o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Diego Rafael Borges, parabenizou a Prefeitura “por realizar mais uma reunião com os representantes das entidades de saúde”. “A gestão de Aracaju vem fazendo o seu papel no combate ao coronavírus, tanto para proteger a população, quanto com relação aos testes dos profissionais. Algumas questões precisam ser melhoradas ainda mais, como o fluxo de atendimento, mas temos visto empenho”, declarou ele, que também abordou o funcionamento das escalas dos enfermeiros nas unidades de urgência e hospital de campanha.

Ficou estabelecida uma nova visita dos representantes das entidades de saúde ao hospital de campanha antes de sua inauguração para verificação da estrutura e ajustes finais. “Seria muito útil uma visita final ao hospital de campanha para verificação de tudo”, propôs o prefeito.

Também participaram da reunião o presidente da Sociedade Médica de Sergipe, José Aderval Aragão, o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Anderson Lessa, e representando o Conselho Regional de Medicina, José Eduardo Silva, além de gestores da Secretaria da Saúde.

Informações e foto AAN