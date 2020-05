POLÍCIA CIVIL PRENDE CONDENADO POR HOMICÍDIO DOLOSO COMETIDO EM SP

11/05/20 - 06:18:46

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam Gdeon Batista de Goes, 48 anos. Ele era foragido da Justiça de São Bernardo de Campo, São Paulo, onde praticou um homicídio. A Justiça sergipana comunicou o mandado de prisão para as equipes do Cope, que realizaram a prisão.

A decisão do Poder Judiciário aconteceu depois que o processo transitou em julgado. Segundo o delegado Dernival Eloi, ele estava trabalhando em uma empresa às margens da BR-101, em Nossa Senhora do Socorro. Lá, os policiais o abordaram e cumpriram o mandado de prisão.

A prisão já foi informada à Justiça de São Paulo. Por enquanto, Gdeon fica preso em Sergipe, já à disposição dos policiais de São Paulo, que deverão vir a Aracaju para reconduzir o preso para São Bernardo dos Campos. Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri, em São Paulo, a cumprir 12 anos de reclusão em regime fechado.

